Dudu Camargo e Yoná planejam nova punição em A Fazenda 17

A Fazenda 17: Dudu Camargo e Yoná planejam nova punição - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 17: Dudu Camargo e Yoná planejam nova punição Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

18/09/2025 22h26

Na tarde de hoje (18), Yoná e Dudu Camargo planejaram causar uma nova punição em A Fazenda 2025 (Record). A advogada já causou uma punição proposital.

O que aconteceu

Eles planejaram burlar mais alguma regra após o fim da primeira festa da temporada, que acontece amanhã (19). "Eu fico na festa e depois me taco na piscina. Punição!"

Dudu Camargo apontou que estar na baia faz com que eles possam causar mais punições. "É legal tá na baia, tem mais possibilidade de punição. Tem o poder nas mãos."

Depois da festa, amanhã, você mergulha. Não vai ser na frente de todo mundo. Depois da festa, ninguém vai saber quem é. Dudu Camargo

Yoná concordou. "Depois da festa, todo mundo entra, eu entro e vou embora [pra Baia]."

