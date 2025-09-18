'Dona de Mim': o passo mais triste de Rosa após agravamento de doença

O Alzheimer de Rosa (Suely Franco) só avança e a família começa a se desesperar a partir do capítulo desta quinta-feira (18) de "Dona de Mim" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Rosa não reconhece sua família, e Filipa revela a Samuel sobre o avanço do Alzheimer. Em seguida, Jaques pede ajuda a Ricardo para interditar a própria mãe.

Nos próximos capítulos, porém, a idosa tem um lapso de consciência. Rosa recupera sua memória, e Samuel conta que foi demitido por Jaques. Incrédula, ela confronta Jaques, que garante à mãe que transformará a Boaz.

Vivian anuncia a Rosa que ela poderá passar suas ações para Sofia, preparando a menina para ser sua herdeira. Isso acontece pouco antes de todos saberem que Jaques é pai biológico de Davi e Ayla. Jaques afirma a Rosa e Samuel que Olívia foi o amor de sua vida. Rosa conta a Samuel que transferiu metade de suas ações da fábrica para Sofia.

Rosa (Suely Franco) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda nesta quinta, Kami tem uma crise de ciúmes, e Marlon garante que está com a namorada. Bárbara sai com Ryan. Nina descobre que Isabela está vindo para o Brasil. Filipa comemora sua suposta mudança para São Cristóvão.

Jussara pressiona Marlon a marcar seu noivado com Kami. Bárbara e Ryan ficam juntos. Bárbara se interessa por Durval, e Ryan se preocupa. Pam se irrita com o comportamento de Danilo. Kami recebe uma nova foto de seu assediador.

Jaques e Danilo anunciam a Samuel que farão uma lista de demissões na Boaz. Leo enfrenta Jaques e é demitida da fábrica.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

