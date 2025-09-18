Claudia Raia: ‘Sou polêmica porque eu falo do prazer da mulher’

Claudia Raia, 58, afirma que não tem medo de falar o que pensa. A artista está em cartaz com a peça Cenas da Menopausa, no Teatro Claro Mais, em São Paulo.

O que aconteceu

Atriz conta que não se preocupa com cancelamento nas redes sociais. "Não ser dessa geração tem as suas vantagens, porque eu não passo o dia inteiro no celular olhando o que as pessoas acham de mim ou vendo os comentários", disse a famosa, em entrevista à Quem.

Eu sou polêmica, não adianta, porque eu falo do prazer da mulher e como a mulher deve se libertar dessas amarras todas. Tudo isso incomoda e ninguém aceita.

Cláudia dividiu opiniões após dizer que deu um vibrador de presente para a filha, Sophia, quando ela completou 12 anos. A declaração foi feita em janeiro deste ano.