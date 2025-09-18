Topo

Entretenimento

Claudia Raia: ‘Sou polêmica porque eu falo do prazer da mulher’

Claudia Raia estrela a peça "Cenas da Menopausa", em cartaz em São Paulo - Divulgação
Claudia Raia estrela a peça 'Cenas da Menopausa', em cartaz em São Paulo Imagem: Divulgação
do UOL

De Splash, em São Paulo

18/09/2025 07h50

Claudia Raia, 58, afirma que não tem medo de falar o que pensa. A artista está em cartaz com a peça Cenas da Menopausa, no Teatro Claro Mais, em São Paulo.

O que aconteceu

Atriz conta que não se preocupa com cancelamento nas redes sociais. "Não ser dessa geração tem as suas vantagens, porque eu não passo o dia inteiro no celular olhando o que as pessoas acham de mim ou vendo os comentários", disse a famosa, em entrevista à Quem.

Relacionadas

Jojo Todynho diz que entrará na política em 2026: 'Mulher preta de direita'

Audiência com PT é marcada e Jojo Todynho ironiza: 'Parece guerra mundial'

Piovani: TJ marca audiência em ação aberta por condenada no caso Miguel

Eu sou polêmica, não adianta, porque eu falo do prazer da mulher e como a mulher deve se libertar dessas amarras todas. Tudo isso incomoda e ninguém aceita.

Cláudia dividiu opiniões após dizer que deu um vibrador de presente para a filha, Sophia, quando ela completou 12 anos. A declaração foi feita em janeiro deste ano.

Se eu falasse do prazer do Enzo [filho mais velho], ninguém estava nem aí para isso, mas como ela é mulher, aí é 'complicado'. Eu falo, na verdade, para ajudar as mães a se relacionarem melhor com as suas filhas meninas.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Entretenimento

'Dona de Mim' hoje (18): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Katy Perry chuta Labubu e quase cai do palco durante show em Curitiba

'Êta Mundo Melhor!' hoje (18): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Nos 100 anos de B.B. King, Rei do Blues ainda é celebrado e redescoberto por novas gerações

Claudia Raia: ?Sou polêmica porque eu falo do prazer da mulher?

Jojo encara 1ª audiência com PT; partido político pede condenação da famosa

O filme com Xuxa que 'cancelou' carreira de jovem ator

Guerras culturais influenciam cinema e TV há um século, aponta pesquisador

Chloé Zhao a 'Frankenstein': Festival de Toronto reforça previsões ao Oscar

Chico: 'Dudu Camargo em A Fazenda é mistura de Silvio Santos e Frota'

Rayane vence prova e é a primeira Fazendeira de A Fazenda 17