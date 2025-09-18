Topo

Entretenimento

O filme com Xuxa que 'cancelou' carreira de jovem ator

Guerras culturais influenciam cinema e TV há um século, aponta pesquisador

Chico: 'Dudu Camargo em A Fazenda é mistura de Silvio Santos e Frota'

Jojo encara 1ª audiência com PT; partido político pede condenação da famosa

Chloé Zhao a 'Frankenstein': Festival de Toronto reforça previsões ao Oscar

Rayane vence prova e é a primeira Fazendeira de A Fazenda 17

Rayane joga copo de água em Yoná após votação em A Fazenda 17

'Princípio de incêndio' interrompe votação ao vivo em A Fazenda

Saory é barrada por peões de participar de 1ª Prova do Fazendeiro

A Fazenda 17: Saory chama Tamires de 'louca', que rebate: 'É psicóloga?'

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 18/9 a 27/9