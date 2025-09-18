BOL
O filme com Xuxa que 'cancelou' carreira de jovem ator
18/09/2025 05h30
Guerras culturais influenciam cinema e TV há um século, aponta pesquisador
18/09/2025 05h30
Chico: 'Dudu Camargo em A Fazenda é mistura de Silvio Santos e Frota'
18/09/2025 05h30
Jojo encara 1ª audiência com PT; partido político pede condenação da famosa
18/09/2025 05h30
Chloé Zhao a 'Frankenstein': Festival de Toronto reforça previsões ao Oscar
18/09/2025 05h30
Rayane vence prova e é a primeira Fazendeira de A Fazenda 17
18/09/2025 00h07
Rayane joga copo de água em Yoná após votação em A Fazenda 17
17/09/2025 23h20
'Princípio de incêndio' interrompe votação ao vivo em A Fazenda
17/09/2025 23h08
Saory é barrada por peões de participar de 1ª Prova do Fazendeiro
17/09/2025 23h06
A Fazenda 17: Saory chama Tamires de 'louca', que rebate: 'É psicóloga?'
17/09/2025 22h20
Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 18/9 a 27/9
17/09/2025 22h00
