Catedral da Sagrada Família em Barcelona pode ser concluída em 10 anos

Por Joan Faus

BARCELONA (Reuters) - A Sagrada Família de Antoni Gaudí, em Barcelona, está se aproximando da conclusão, com a equipe por trás dela esperançosa de que possa dar os toques finais na basílica modernista em cerca de 10 anos, mais de um século após a morte do famoso arquiteto.

O presidente do projeto, Esteve Camps, disse aos repórteres nesta quinta-feira que aprendeu a ser cauteloso depois que a pandemia da Covid-19 causou um colapso nas receitas vindas dos visitantes de uma das maiores atrações turísticas da Europa e atrasou o término do projeto para além da meta de 2026.

"Não podemos dizer se serão 10, 11 ou 12 anos... mas achamos que, em circunstâncias normais, sem obstáculos, é provável que em 10 anos possamos terminar."

Gaudí trabalhou na basílica de 1883 até sua morte em 1926. No próximo ano, para marcar um século de sua morte, os líderes do projeto esperam terminar os aspectos externos de sua torre principal de 172,5 metros, dedicada a Jesus Cristo, tornando-a o edifício mais alto de Barcelona.

Depois de concluída, a Sagrada Família terá três fachadas e 18 torres.

O Papa Leão 14 foi convidado a liderar uma missa comemorativa e a cerimônia de inauguração da torre em junho próximo. Uma resposta do Vaticano é esperada para o final deste mês, disse Camps.

O atual arquiteto-chefe do projeto, Jordi Fauli, disse à Reuters que a torre já está ultrapassando os 155 metros e a metade inferior de uma enorme cruz que a coroará já foi construída.

As autoridades locais ainda não aprovaram os planos dos arquitetos de construir uma grande escadaria do lado de fora do portão principal da Sagrada Família, o que provavelmente significaria a demolição de pelo menos um prédio residencial e provocou protestos dos vizinhos.

Camps disse que estava confiante de que a escada será aprovada, embora tenha admitido que a questão exigirá negociações com as autoridades e poderia acabar no tribunal se a oposição local persistir.

O edifício emblemático também está, como grande parte de Barcelona, no ponto de saturação do turismo. No ano passado, o número de visitantes da basílica atingiu um novo recorde, chegando a 4,9 milhões de pessoas. As autoridades dizem que, mesmo quando concluída, sua capacidade máxima não poderá mudar.