Topo

Entretenimento

Ator de 'Greys Anatomy' morre em acidente de carro aos 46 anos

18/09/2025 18h19

O ator Brad Everett Young, que integrou o elenco da série Grey's Anatomy (2008) e do filme Jurassic Park 3 (2001), morreu na última segunda-feira, 15, em Los Angeles (EUA). Ele foi vítima de um acidente de carro em uma das rodovias da cidade. A informação foi confirmada pelo escritório Pal Publish Relations, que cuidava das relações de Brad com a imprensa, nesta quarta-feira, 18. "Sentiremos muita falta dele", diz a nota publicada nas redes sociais do escritório.

Além de ator, Brad Everett era também fotógrafo, influenciador e defensor da educação artística. Criou a Dream Loud Official, uma organização sem fins lucrativos formada para ajudar a salvar os programas de artes e música nas escolas dos Estados Unidos. Nos últimos anos, muitos destes programas foram cortados da grade curricular do ensino básico devido a ajustes orçamentários.

"Ele dedicou inúmeras horas, paixão e criatividade para restaurar e preservar esses componentes vitais da educação, acreditando que as artes não são um luxo, mas uma necessidade", completou a nota emitida pela Pal Publish Relations. Brad Everett também integrou o elenco de As Panteras (2000), Charmed (2000) e Eu Te Amo, Cara (2009).

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Entretenimento

Jojo recusa se retratar e não faz acordo com o PT em audiência na Justiça

3 personagens, 3 maldades: Jaques vira Boaz do avesso em 'Dona de Mim'

'O Verão que Mudou Minha Vida': o que esperar do filme que irá concluir história

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 19/9 a 27/9

Filho de Aline Wirley e Igor Rickli é indicado ao Grammy Latino aos 10 anos

Êta Mundo Melhor!: as 2 injustiças que acontecem com Dita em um capítulo só

Atriz Harry Potter paga dívidas com Onlyfans: 'Pedem sêmen no cabelo'

2 reviravoltas e sonho alcançado: o que acontece com André em 'Vale Tudo'?

Ator de 'Greys Anatomy' morre em acidente de carro aos 46 anos

Live Nation e Ticketmaster se uniram a revendedores para explorar os fãs, dizem EUA

Anitta diz criar 'bafafás' para estar na mídia: 'Só que não pode ser ruim'