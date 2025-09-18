Topo

Ator de 'Grey's Anatomy' e 'Jurassic Park' morre em acidente de carro em LA

Brad Everett Young atuava também como fotógrafo - Reprodução/Facebook
Brad Everett Young atuava também como fotógrafo
do UOL

Colaboração para Splash, em Londrina

18/09/2025 11h39

Brad Everett Young, 46, morreu nesta semana em Los Angeles, vítima de um acidente de carro na rodovia 134 da cidade.

O que aconteceu

A informação foi confirmada pelo assessor de imprensa do ator e fotógrafo, Paul Christensen. "A paixão de Brad pelas artes e pelas pessoas por trás delas era incomparável. Ele cumpriu sua missão de manter a criatividade viva, e seu legado continuará através da Dream Loud Official", declarou ele ao portal The Hollywood Reporter, citando a organização fundada pelo falecido, dedicada à restauração e preservação de programas de música e arte em escolas nos EUA.

O carro de Young foi atingido por outro veículo que vinha na contramão. De acordo com o jornal britânico The Mirror, o famoso não resistiu aos ferimentos e morreu no local, enquanto o outro motorista foi encaminhado com vida ao hospital.

Ele era conhecido por trabalhos como a série "Grey's Anatomy" (2008) e o filme "Jurassic Park 3" (2001). Títulos como "As Panteras" (2000), "Charmed" (2000) e "Eu Te Amo, Cara" (2009) também fizeram parte de seu currículo no mainstream.



