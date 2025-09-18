O filme com Xuxa que 'cancelou' carreira de jovem ator

Em 1982, o filme "Amor Estranho Amor" mudou os rumos da carreira do ator adolescente Marcelo Ribeiro e de Xuxa. Essa história é contada agora no Arquivo da Fama, nova série do UOL.

Marcelo tinha 12 anos e Xuxa, 18, quando estrelaram a polêmica produção "Amor Estranho Amor". O drama retrata temas como incesto e prostituição infantil e causou escândalo com uma cena que mostra a apresentadora seminua ao lado de Marcelo.

Críticas pesadas ao filme resultaram em um "cancelamento" precoce. O longa teve repercussão negativa, e Marcelo nunca mais conseguiu seguir na carreira artística.

Xuxa saiu em defesa da obra e do colega. Ela destacou que muitos falaram mal sem assistir ao filme e lembrou que a trama abordava temas que seguem atuais.

A apresentadora pediu uma nova chance para Marcelo. Xuxa afirmou que o ator foi julgado e escanteado de forma injusta após a participação no filme.

Marcelo também vê exagero na polêmica. Para ele, o problema não foi o conteúdo do filme, mas sim como as pessoas reagiram a ele.

Do rumor à reconstrução

Fofocas do mundo pop em pílulas. Com episódios curtos e em formato vertical, a série foi pensada para o consumo rápido no celular, sem perder o fio jornalístico das histórias.

O UOL apura e a IA recria. Com a ajuda da inteligência artificial, é possível refazer relatos, oferecendo contexto, visualidade e novas camadas de leitura — sempre com tom bem-humorado.

Os personagens Fabiana e Fabiano conduzem o programa com leveza, contando histórias antigas sobre a vida das celebridades, mas com uma linguagem atual.

Assuntos que vão de Marilyn Monroe a Maradona. Além do suposto caso de Jagger e Bowie, nos próximos episódios os apresentadores revistam a relação de Robert Pattinson com o Conde Drácula; um possível vídeo íntimo e inédito de Marilyn Monroe; e a polêmica expulsão de Maradona na Copa de 1982.

