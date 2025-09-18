Anitta diz que não canta ao vivo em premiações

Anitta participou de uma oficina no Estrela da Casa na manhã desta quinta-feira, 18, e falou sobre como funciona o uso dos fones de retorno nos shows. A cantora explicou que, ao passar o som em uma arena vazia, a acústica é de um jeito, mas, que quando o local está lotado, a acústica muda.

"Ele vai ficar indo e voltando, então têm que ajustar quando começa o ao vivo. Esse é um dos motivos pelos quais eu não faço ao vivo em prêmio nenhum. Eu não canto ao vivo", disse. Ela afirmou que, dias antes do evento, fica pulando e cantando e grava o áudio para então usá-lo no evento.

Para ela, a estratégia serve para evitar problemas técnicos. Anitta ainda disse que não se importa com as críticas. "Não quero saber, vão falar mal, que é 'playback'... Vai no meu show, vê ao vivo, que está ótimo. Eu me preocupo mesmo com como vai soar aquilo no prêmio, com milhões de pessoas que vão estar assistindo."