Topo

Entretenimento

Anitta diz que não canta ao vivo em premiações

Anitta participa do Estrela da Casa para falar de carreira - Divulgação
Anitta participa do Estrela da Casa para falar de carreira Imagem: Divulgação

Colaboração para Splash, em São Paulo

18/09/2025 21h10

Anitta participou de uma oficina no Estrela da Casa na manhã desta quinta-feira, 18, e falou sobre como funciona o uso dos fones de retorno nos shows. A cantora explicou que, ao passar o som em uma arena vazia, a acústica é de um jeito, mas, que quando o local está lotado, a acústica muda.

"Ele vai ficar indo e voltando, então têm que ajustar quando começa o ao vivo. Esse é um dos motivos pelos quais eu não faço ao vivo em prêmio nenhum. Eu não canto ao vivo", disse. Ela afirmou que, dias antes do evento, fica pulando e cantando e grava o áudio para então usá-lo no evento.

Para ela, a estratégia serve para evitar problemas técnicos. Anitta ainda disse que não se importa com as críticas. "Não quero saber, vão falar mal, que é 'playback'... Vai no meu show, vê ao vivo, que está ótimo. Eu me preocupo mesmo com como vai soar aquilo no prêmio, com milhões de pessoas que vão estar assistindo."

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Entretenimento

Anitta diz que não canta ao vivo em premiações

Arma, mistério e Leonardo em choque: Ana Clara vai morrer em 'Vale Tudo'?

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 19/9 a 27/9

Jojo recusa se retratar e não faz acordo com o PT em audiência na Justiça

3 personagens, 3 maldades: Jaques vira Boaz do avesso em 'Dona de Mim'

'O Verão que Mudou Minha Vida': o que esperar do filme que irá concluir história

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 19/9 a 27/9

Filho de Aline Wirley e Igor Rickli é indicado ao Grammy Latino aos 10 anos

Êta Mundo Melhor!: as 2 injustiças que acontecem com Dita em um capítulo só

Atriz Harry Potter paga dívidas com Onlyfans: 'Pedem sêmen no cabelo'

2 reviravoltas e sonho alcançado: o que acontece com André em 'Vale Tudo'?