Arma, mistério e Leonardo em choque: Ana Clara vai morrer em 'Vale Tudo'?

Ana Clara (Samantha Jones) e Leonardo (Guilherme Magon) em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
Ana Clara (Samantha Jones) e Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
Colaboração para Splash, em São Paulo

18/09/2025 21h00

Nos próximos capítulos de "Vale Tudo", Ana Clara (Samantha Jones) passará por um susto que mudará o rumo da trama.

O que aconteceu

A jovem vai desmaiar depois de um confronto com Odete (Debora Bloch). A sequência está prevista para começar a ser exibida em 29 de setembro de acordo com o jornal O Globo.

Odete (Débora Bloch) e Ana Clara (Samantha Jones) em 'Vale Tudo' - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Odete (Débora Bloch) e Ana Clara (Samantha Jones) em 'Vale Tudo'
Imagem: Reprodução/Globo

Na cena em questão, Odete surge indo até o sítio para conversar com Ana Clara. O encontro acaba em discussão. Leonardo (Guilherme Magon) também estará presente.

O clima de mistério aumenta com a possível presença de uma arma. No episódio do dia 30, Ana Clara surgirá inconsciente, enquanto Leonardo aparece nervoso, tentando se movimentar na cadeira de rodas.

Odete, por sua vez, será vista saindo do banheiro de um quarto de hotel, já com outra roupa. Ana Clara não deve morrer, mas o episódio deixará claro que a executiva da TCA não está para brincadeira.

