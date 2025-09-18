Topo

Zé Felipe dança colado com Ana Castela e aparece cheirando seu cangote

Ana Castela e Zé Felipe
Ana Castela e Zé Felipe Imagem: Reprodução
De Splash, São Paulo

18/09/2025 09h48

Ana Castela, 21, e Zé Felipe, 27, apareceram dançando coladinhos, com direito a cheiro no cangote.

O que aconteceu

Os cantores estavam gravando um clipe juntos. O vídeo retrata um romance que acompanha a letra da música "Só Quero Você", que traz versos como: "Só sei amar tu/ Mas eu só sei querer tu/ O seu amor é surreal."

Depois da gravação, eles se juntaram a Leonardo, 62, para tomar drinks. "Visita do dia: a boiadeira", escreveu Leonardo em seu Instagram.

Ana Castela, Zé Felipe e Leonardo
Ana Castela, Zé Felipe e Leonardo
Imagem: Reprodução

Os fãs estão shippando o suposto casal nas redes sociais. "Ana Castela e Leonardo! Gente, o clã Leonardo é realmente a realeza desse país. Todos, uma hora ou outra, vão parar na Talismã", comentou um seguidor. "A carinha de felicidade do Zé Felipe. Obs: alguém beijou a Ana, o batom foi embora kkk", reparou outro fã.

