Yoná está no 'gelo fino' entre sucesso e expulsão, diz Chico Barney

A produção de A Fazenda 17 ainda não decidiu se expulsa Yoná após ela mostrar os seios durante briga com Wallas, mas está sob perigo avaliam Chico Barney e Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL.

Os comentaristas discutem se o gesto foi intencional para constranger Wallas ou apenas parte de uma troca de roupa. A reação do público se dividiu, e a direção do reality costuma ser rígida com condutas consideradas inadequadas.

Ela tá forçando um pouco a barra, ela super valoriza, né? E o outro [Wallas] também tem o seu peso de culpa ali, porque eles ficam dando uma de sonsos, né? Não, eu só tava deitado aqui. Não, eles vivem tirando com ela, né? Ela se olha no espelho, já vira piadinha. A Gabi, ele fica falando que ela é feia, que não adianta se arrumar. Então, assim, tem o erro das duas partes, né? Não é também só ela que tá aumentando, colocando uma lupa em tudo. Bárbara Saryne

O debate esbarra na dúvida sobre intenção: mostrar os seios foi provocação ou só rotina? Bárbara afirma que não viu o momento, pois a transmissão cortou, e ressalta que "tudo é muito exagerado dentro do reality show".

Chico provoca o público a opinar: Yoná é favorita ou exagera? Ele destaca que a participante tem torcida crescente nas redes, mas avisa que "patina num gelo fino" entre o sucesso e o risco de saturação.

A Yoná agora, neste exato momento, ela está sendo celebrada pela galera da internet. Todo comentário que eu vejo é a torcida que mais cresce, é a galera que já está ali, pô... É a Juliette... Mas sabe quando toda casa se vira contra alguém? E aí tem uma movimentação e tal. Existe um limite para isso ser sustentável, que eu vou falar aqui, eu vou usar uma mesma pessoa como exemplo, que participou algumas vezes de um reality show. A Nádia, quando foi expulsa da Fazenda, ela era de fato perseguida e ela estava sofrendo uma pressão psicológica de uma galera ali que era pesada e que eu acho que ela poderia ter ganho aquela temporada. Depois ela tentou replicar em outros realities e não deu certo. A Yoná patina no gelo fino entre qual Nádia ela será. Chico Barney

