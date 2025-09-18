'A Fazenda 17' tem primeira punição e briga por cama; veja o resumo

Os participantes de A Fazenda 17 mal completaram três dias de confinamento e já enfrentaram a primeira punição. Durante a tarde desta quarta-feira, 17, Dudu Camargo incentivou Yoná Sousa a mergulhar na piscina, mesmo sabendo que, por estar na baia, ela não tinha autorização para usar o espaço.

Apesar dos alertas de Toninho Tornado, a advogada entrou na água, nadou alguns metros e comemorou a transgressão.

A atitude rendeu a primeira sanção da temporada: 24 horas sem água quente para todo o grupo. O episódio ainda gerou discussão, já que parte dos peões acusou Carol Lekker de ter estimulado Yoná a quebrar a regra, o que ela negou com irritação.

Rayane vence a primeira Prova do Fazendeiro

A primeira Prova do Fazendeiro consagrou Rayane Figliuzzi como a fazendeira da semana.

Conflito entre Rayane e Yoná

A tensão começou ainda na votação, quando Yoná Sousa acusou Rayane de tê-la chamado de "lixo".

A discussão se estendeu depois da prova e terminou quando Rayane jogou água na rival. Yoná reagiu com ironia, dizendo estar acostumada com água gelada.

Mais tarde, em conversa com Nizam, Rayane afirmou que a acusação foi o motivo do gesto e reforçou que nunca usaria esse termo contra a colega.

Dudu e Creo discutem por causa de bolo queimado

No ao vivo, Dudu Camargo interrompeu a interação de Adriane Galisteu com os peões da sede para avisar que um bolo havia queimado no forno. A atitude não agradou a Creo Kalleb. O jornalista discordou e argumentou que o episódio fazia parte do entretenimento do programa, o que gerou uma discussão entre os dois durante o intervalo.

Saory rejeita especulações de romance

Durante uma conversa, Maria Caporusso sugeriu que Saory poderia se envolver com Will durante as festas do reality. A ex de Marcello Novaes negou com veemência, disse ter sentimentos por outra pessoa e deixou a mesa após a insistência da aliada no assunto.

Briga por camas no quarto

Na madrugada, Fernando Sampaio e Will protagonizaram outra confusão. O ator reclamou da forma como o influenciador ocupou uma cama sem combinar com o grupo. Will respondeu que apenas usou um espaço que estava vago.

O bate-boca evoluiu para trocas de acusações sobre o tom de voz e respeito entre os dois, com Fernando afirmando que foi mal interpretado e Will pedindo cuidado com a forma de falar.