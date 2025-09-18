Topo

Entretenimento

3 personagens, 3 maldades: Jaques vira Boaz do avesso em 'Dona de Mim'

Jaques (Marcello Novaes) em "Dona de Mim" - Reprodução/Globo
Jaques (Marcello Novaes) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

18/09/2025 19h30

Jaques (Marcello Novaes) toma decisões drásticas em relação á fábrica da família no capítulo de amanhã, sexta-feira (19), de "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Leo deixa a fábrica e Jaques demite Samuel da diretoria de operações. Inconformados, Samuel e Leo contam a Yara e Sofia que foram demitidos.

Relacionadas

Jogada macabra pode matar única pessoa que Odete Roitman ama em 'Vale Tudo'

Dias de terror: Kami enfrenta reviravolta difícil em 'Dona de Mim'

'Dona de Mim': o passo mais triste de Rosa após agravamento de doença

Rosa recupera sua memória, e Samuel conta que foi demitido por Jaques. A idosa confronta o filho, que garante à mãe que transformará a Boaz.

Neste mesmo capítulo, Kami também é demitida da fábrica. Isso acontece pouco antes dela ser novamente seguida por Ronaldo, um stalker que não a deixa em paz.

Ainda na sexta, Nunes obriga Marlon a fazer hora extra no trabalho. Kami sente ciúmes de Bárbara com Ryan. O assediador observa Kami. Marlon conta a Dedé que Jussara marcou sua festa de noivado com Kami.

Filipa confronta Jaques, que afirma que pode se arrepender de seus erros para ficar com ela. Yara teme o apego entre Leo e Sofia. Isabela chega à mansão dos Boaz.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Entretenimento

Jojo recusa se retratar e não faz acordo com o PT em audiência na Justiça

3 personagens, 3 maldades: Jaques vira Boaz do avesso em 'Dona de Mim'

'O Verão que Mudou Minha Vida': o que esperar do filme que irá concluir história

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 19/9 a 27/9

Filho de Aline Wirley e Igor Rickli é indicado ao Grammy Latino aos 10 anos

Êta Mundo Melhor!: as 2 injustiças que acontecem com Dita em um capítulo só

Atriz Harry Potter paga dívidas com Onlyfans: 'Pedem sêmen no cabelo'

2 reviravoltas e sonho alcançado: o que acontece com André em 'Vale Tudo'?

Ator de 'Greys Anatomy' morre em acidente de carro aos 46 anos

Live Nation e Ticketmaster se uniram a revendedores para explorar os fãs, dizem EUA

Anitta diz criar 'bafafás' para estar na mídia: 'Só que não pode ser ruim'