De propósito, Yoná causa primeira punição de A Fazenda 17 e celebra

A Fazenda 17: Yoná causa primeira punição de forma proposital - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 17: Yoná causa primeira punição de forma proposital Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

17/09/2025 17h15

Yoná causou a primeira punição de A Fazenda 2025 (Record) na tarde de hoje. A casa ficará 24 horas sem água quente.

O que aconteceu

De propósito, a peoa, que está na Baia, entrou na piscina, mesmo sabendo que era proibido. A peoa mergulhou, molhou o corpo e o cabelo e saiu sorrindo.

Ao ouvir a sirene de punição, Yoná vibrou e comemorou com Dudu Camargo. "A Fazenda 17", gritou a peoa.

Devido a infração, a casa ficará 24 horas sem água quente.

Na sala da sede após a leitura da punição, Yoná estourou com os peões. "Na hora que eu subi, alguém disse: eu vou pra tua cama e jogou as minhas coisas no chão. Ficaram gritando no pé do meu ouvido, enchendo o meu saco. Quem tá na baia tá pisada? Pois se eu for pisada, vai ser pisada em todo mundo."

Nizam criticou a peoa em conversa com outros colegas. "Diz mais sobre ela do que sobre nós. Tá tudo bem."

