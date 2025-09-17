Topo

Saory é barrada por peões de participar de 1ª Prova do Fazendeiro

A Fazenda 17: Saory é barrada de 1ª Prova do Fazendeiro - Reprodução/RecorDPlus
A Fazenda 17: Saory é barrada de 1ª Prova do Fazendeiro Imagem: Reprodução/RecorDPlus
Colaboração para Splash, em São Paulo

17/09/2025 23h06

Saory foi barrada pelos pões de disputar a 1ª Prova do Fazendeiro de A Fazenda 2025 (Record).

O que aconteceu

Adriane Galisteu conversou com a sede na edição de hoje (17) e pediu que cada um dos peões votasse em quem eles não queriam que participasse da prova entre as quatro peoas que sobraram na seletiva.

Carol votou em Rayane;

Creo votou em Saory;

Duda votou em Rayane;

Dudu votou em Renata;

Fabiano votou em Saory;

Fernando votou em Saory;

Gabily votou em Saory;

Gaby Spanic votou em Rayane;

Guilherme votou em Saory;

Kathy votou em Michelle;

Maria votou em Michelle;

Martina votou em Michelle;

Matheus votou em Michelle;

Luiza Mesquita votou em Renata;

Nizam votou em Rayane;

Shai votou em Saory;

Tamires votou em Saory;

Toninho Tornado votou em Saory;

Walério votou em Renata;

Wallas votou em Saory;

Will votou em Saory;

Yoná votou em Rayane

Com isso, Michelle, Rayane e Renata desceram para participar da 1ª Prova do Fazendeiro.

