Veneno da morte e separação agitam capítulo de amanhã de Êta Mundo Melhor!

O capítulo de amanhã, quinta-feira (18), de "Êta Mundo Melhor!" (Globo), será bem movimentado: terá a separação de um casal e um plano de envenenamento.

O que vai acontecer

Sandra confidencia a Inês seus conhecimentos sobre venenos. Essa será mais uma aparição macabra da vilã da história, que retorna ao Brasil em breve com sede de vingança. Sua próxima vítima, porém, é seu novo marido rico, Barão.

Ernesto provoca Celso, e o delegado afirma que ele será transferido. O encontro explosivo com o vilão deixa Celso tão atordoado, que ele discutirá feio com Estela e os dois terminarão o relacionamento.

Celso (Rainer Cadete) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda nesta quinta, Samir afirma aos amigos que Candinho virá em socorro de todos. Carneiro leva Cunegundes para ser internada. Candinho encontra o galpão e afirma a Samir e aos amigos que os libertará.

Tobias se incomoda quando Lauro leva Sônia para comprar vestidos. Simbá mente e intriga Anabela contra Aladin. Olímpia fala mal de Dita ao vivo na rádio. O chefe de Marilda e Aderbal vai ao encontro de Samir e Jasmin. Candinho, Zulma e Aladin temem não conseguir salvar os amigos.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

