Topo

Entretenimento

Veneno da morte e separação agitam capítulo de amanhã de Êta Mundo Melhor!

Estela (Larissa Manoela) e Sandra (Flávia Alessandra) em Êta Mundo Melhor! - Reprodução/Globo
Estela (Larissa Manoela) e Sandra (Flávia Alessandra) em Êta Mundo Melhor! Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

17/09/2025 18h00

O capítulo de amanhã, quinta-feira (18), de "Êta Mundo Melhor!" (Globo), será bem movimentado: terá a separação de um casal e um plano de envenenamento.

O que vai acontecer

Sandra confidencia a Inês seus conhecimentos sobre venenos. Essa será mais uma aparição macabra da vilã da história, que retorna ao Brasil em breve com sede de vingança. Sua próxima vítima, porém, é seu novo marido rico, Barão.

Ernesto provoca Celso, e o delegado afirma que ele será transferido. O encontro explosivo com o vilão deixa Celso tão atordoado, que ele discutirá feio com Estela e os dois terminarão o relacionamento.

Celso (Rainer Cadete) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta Mundo Melhor!' - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Celso (Rainer Cadete) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta Mundo Melhor!'
Imagem: Reprodução/Globo

Ainda nesta quinta, Samir afirma aos amigos que Candinho virá em socorro de todos. Carneiro leva Cunegundes para ser internada. Candinho encontra o galpão e afirma a Samir e aos amigos que os libertará.

Tobias se incomoda quando Lauro leva Sônia para comprar vestidos. Simbá mente e intriga Anabela contra Aladin. Olímpia fala mal de Dita ao vivo na rádio. O chefe de Marilda e Aderbal vai ao encontro de Samir e Jasmin. Candinho, Zulma e Aladin temem não conseguir salvar os amigos.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Entretenimento

Humorista relata como passou 48 anos buscando emagrecer: 'Tentei de tudo'

Atriz de 'Friends' coloca à venda apartamento herdado de colega do elenco

A Fazenda 17: Cavalo morde cabeça de Dudu Camargo na baia

Veneno da morte e separação agitam capítulo de amanhã de Êta Mundo Melhor!

Keanu Reeves se casa em cerimônia secreta com namorada na Europa, diz site

Cavalo morde a cabeça de Dudu Camargo em 'A Fazenda'

Apresentadora revela romance com Dudu Camargo: 'Planejamos ter um filho'

De propósito, Yoná causa primeira punição de A Fazenda 17 e celebra

Kleber Mendonça Filho receberá prêmio do Critics Choice por 'O Agente Secreto'

Corpo encontrado no carro de d4vd, atração do Lolla, é de menina de 15 anos

Cardi B anuncia gravidez do primeiro filho com Stefon Diggs, astro da NFL