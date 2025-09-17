Topo

Nizam, Wallas e Gabily detonam Yoná em grande treta durante A Fazenda 17

A Fazenda 17: Yoná e Gabily protagonizam treta - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 17: Yoná e Gabily protagonizam treta Imagem: Reprodução/RecordPlus
17/09/2025

17/09/2025 21h40

Durante a noite de hoje (17) na sede de A Fazenda 2025 (Record), Yoná se envolveu em uma grande treta que envolveu Nizam, Wallas e Gabily.

O que aconteceu

Primeiro, a peoa se envolveu em um embate com Nizam, que havia discutido com ela durante a dinâmica ao vivo de ontem (16). Os dois discutiram após Nizam sugerir que Yoná desrespeitou o Piauí ao falar a frase "Chupa, Piauí".

Yoná se defendeu. "Tu assistiu ao Power Couple? Isso é um hino de quando meu filho entrou no Power! É regional, meu amor! Eu falei 'Chupa, é Piauí'."

Na sequência, Wallas, que também tretou com Yoná na última dinâmica, entrou na confusão. "No meu ponto de vista, eu sei que você não tem maturidade."

Yoná também o rebateu. "E você me chamar de feia e denegrir minha imagem?".

A maior parte da treta, contudo, aconteceu entre a peoa e Gabily.

Gabily x Yoná

A peoa sugeriu que Wallas e Nizam não discutissem mais com Yoná. "Ela não quer respeitar! Vocês vão ficar tentando?"

Yoná a repreendeu. "Amor, depois daquele dia, eu não te cutuquei mais nada."

Gabily, então, desabafou. "O que eu fiquei chateada não foi por sua opinião sobre mim. Você é muito nariz em pé com as pessoas. Você tem uma forma soberba de falar com as pessoas e isso não é legal."

Você não respeita o espaço das pessoas falarem. Você é a única que tem que falar aqui? Estou falando de igual pra igual, como mulher. Você tem idade pra ser minha mãe. Eu tenho respeito por você, mas você não tem respeito pelas pessoas. Gabily

Gabily chorou ao finalizar. "E eu não quero VT, não, eu queria me acertar com você, mas você deixa essa p8rra difícil."

