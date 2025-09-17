Topo

Chapéus queimados e mais: como foi seletiva para 1ª Prova do Fazendeiro

A Fazenda 17: Chapéus queimados sinalizam peões eliminados Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

17/09/2025 00h05

Rayane, Saory, Michelle e Renata disputarão amanhã a primeira Prova do Fazendeiro de A Fazenda 2025 (Record).

Como foi a seletiva

Cada peão deveria escolher um peão que não merecia vencer a primeira Prova do Fazendeiro. O escolhido, por sua vez, deveria fazer a mesma coisa.

Para simbolizar as eliminações, os peões deveriam pegar os chapéus que eles usavam e queimar numa fogueira.

A dinâmica seguia até que apenas quatro peões restassem na dinâmica. Esses quatros disputarão amanhã a primeira Prova do Fazendeiro.

Confira como transcorreu a prova:

Dudu Camargo eliminou Toninho Tornado;

Toninho Tornado eliminou Carol Lekker;

Carol Lekker eliminou Shia;

Shia eliminou Matheus Martins;

Matheus Martins eliminou Gaby Spanic;

Gaby Spanic eliminou Martina;

Martina eliminou Dudu Camargo;

Dudu Camargo eliminou Nizam;

Nizam eliminou Yoná;

Yoná eliminou Wallas;

Wallas eliminou Tamires;

Tamires eliminou Will;

Will Guimarães eliminou Fabiano;

Fabiano eliminou Gabily;

Gabily eliminou Duda;

Duda eliminou Guilherme Boury;

Guilherme eliminou Walério;

Walério eliminou Luiz Mesquita;

Luiz Mesquita eliminou Kathy;

Kathy eliminou Creo;

Creo eliminou Fernando Sampaio;

Fernando Sampaio eliminou Maria;

Após o fim da prova, as quatro peoas restantes precisaram escolher, cada uma, um dos quatro moradores da primeira Baia.

Michelle escolheu Dudu Camargo;

Rayane escolheu Yoná;

Renata escolheu Toninho Tornado;

Saory escolheu Tamires;

