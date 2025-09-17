Topo

A Fazenda 17: Saory chama Tamires de 'louca', que rebate: 'É psicóloga?'

A Fazenda 17: Tamires e Saory protagonizam treta Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

17/09/2025 22h20

Um mal entendido causou uma treta entre Saory e Tamires na noite de hoje (17) na sede de A Fazenda 2025 (Record).

O que aconteceu

Saory ria com Gaby Spanic, quando Tamires chegou e entendeu que a peoa estava rindo dela. As duas se desentenderam e Saory disse que Tamires era "louca".

Tamires a rebateu. "Você é psicóloga pra falar que eu sou louca? Por que eu sou louca?"

Saory retrucou. "Porque você acha que eu ri de você e você nem me perguntou."

Tamires apontou que ela parecia ser o alvo dos risos. "Não foi de mim, ok, mas não me chame de louca."

Saory reclamou. "Eu tenho que te ouvir falar desse jeito comigo? Jamais! Jamais! Pagou de doida total! Louca!"

Tamires seguiu rebatendo a peoa. "Vai ficar me chamando de louca? Não sou obrigada a ficar ouvindo isso, não! Vai ficar me chamando de louca igual uma doida? Ridícula, cara! Você tá sendo ridícula! Tô falando sobre um assunto sério, tô com dor querendo urinar, e você tá rindo e fazendo piada me chamando de louca."

Ao fim da treta, Tamires usou ainda a expressão "égua", gíria da região Norte, e Saory retrucou, afirmando que a peoa a xingou.

