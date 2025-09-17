Topo

Entretenimento

Rosa e Leo recebem 2 notícias tristes em um só capítulo de 'Dona de Mim'

Leo e Rosa em "Dona de Mim" - Reprodução/Globo
Leo e Rosa em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

17/09/2025 19h00

Amanhã, quinta-feira (18), Leo (Clara Moneke) vai se dar muito mal e o diagnóstico de Rosa (Suely Franco) deixará a família em choque em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Rosa não reconhece sua família, e Filipa revela a Samuel sobre o avanço do Alzheimer. Jaques, sem escrúpulos, pede ajuda a Ricardo para interditar Rosa. Isso acontece pouco depois de Filipa comemorar sua suposta mudança para São Cristóvão.

Relacionadas

Dias de terror: Kami enfrenta reviravolta difícil em 'Dona de Mim'

Pai verdadeiro? Jaques faz revelação e Ayla se desespera em 'Dona de Mim'

Jaques e Danilo anunciam a Samuel que farão uma lista de demissões na Boaz. Leo, destemida e empoderada, enfrenta o patrão mais uma vez e é demitida da fábrica. A mocinha, no capítulo anterior, chega a ser humilhada pelo vilão e não deixa barato.

Ainda nesta quinta, Kami tem uma crise de ciúmes, e Marlon garante que está com a namorada. Bárbara sai com Ryan. Nina descobre que Isabela está vindo para o Brasil.

Jussara pressiona Marlon a marcar seu noivado com Kami. Bárbara e Ryan ficam juntos. Bárbara se interessa por Durval, e Ryan se preocupa. Pam se irrita com o comportamento de Danilo. Kami recebe uma nova foto de seu assediador.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Entretenimento

Rosa e Leo recebem 2 notícias tristes em um só capítulo de 'Dona de Mim'

Humorista relata como passou 48 anos buscando emagrecer: 'Tentei de tudo'

Atriz de 'Friends' coloca à venda apartamento herdado de colega do elenco

A Fazenda 17: Cavalo morde cabeça de Dudu Camargo na baia

Veneno da morte e separação agitam capítulo de amanhã de Êta Mundo Melhor!

Keanu Reeves se casa em cerimônia secreta com namorada na Europa, diz site

Cavalo morde a cabeça de Dudu Camargo em 'A Fazenda'

Apresentadora revela romance com Dudu Camargo: 'Planejamos ter um filho'

De propósito, Yoná causa primeira punição de A Fazenda 17 e celebra

Kleber Mendonça Filho receberá prêmio do Critics Choice por 'O Agente Secreto'

Corpo encontrado no carro de d4vd, atração do Lolla, é de menina de 15 anos