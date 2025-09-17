Topo

Ex de Marcelo Courrege é pedida em casamento por novo namorado

Renata Heilborn e o noivo, Ricardo Azevedo - Reprodução/Instagram/@reheilborn
Renata Heilborn e o noivo, Ricardo Azevedo Imagem: Reprodução/Instagram/@reheilborn
do UOL

De Splash, em São Paulo

17/09/2025 11h23Atualizada em 17/09/2025 11h23

A jornalista Renata Heilborn foi pedida em casamento pelo médico Ricardo Azevedo, com quem namora desde o início do ano.

O que aconteceu

Os dois estavam em um restaurante, quando Ricardo se ajoelhou, fez o pedido e recebeu o "sim". Ela compartilhou vídeo do momento no Instagram.

Renata se declarou ao agora noivo. "Talvez eu não entendesse o amor romântico dessa forma antes de você chegar. Ou que ele não pudesse chegar esse lugar. Mas porque durante muitos anos eu aprendi esse amor errado. E você é um grande entendedor dele", escreveu.

E eu disse sim [...] Sim pra gente se apoiando mesmo a quilômetros de distância. Sim, pra quando eu quero desistir e você é o primeiro a me dar a mão pra eu retomar o impulso. Sim, pro seu jeito de me olhar e dizer que quer passar a vida toda do meu lado. Renata Heilborn

Na época, ela confirmou que o ex se envolveu com uma "amiga" durante um término dos dois. "Já estávamos em crise e eu mesma já havia pedido a separação um ano antes de isso tudo acontecer. Porém, num momento em que estava frágil, após pedir demissão da TV Globo, descobri que ele estava com uma amiga, daquelas confidentes e que eu convivia diariamente", escreveu Renata nos stories — depois, ela apagou a postagem. Renata saiu da Globo em julho de 2023.

