Rayane joga copo de água em Yoná após votação em A Fazenda 17

A Fazenda 17: Rayane joga água em Yoná - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 17: Rayane joga água em Yoná Imagem: Reprodução/RecordPlus
Colaboração para Splash, em São Paulo

17/09/2025 23h20Atualizada em 17/09/2025 23h33

Após uma mini treta ao vivo durante uma votação, Rayane jogou um copo de água em Yoná na sede de A Fazenda 2025 (Record).

O que aconteceu

Enquanto Yoná conversava com Dudu, Rayane chegou perto da peoa, a criticando. Na sequência, atirou água que estava em um copo na roupa da peoa.

Yoná não respondeu ao ataque e apenas sorriu.

Minutos antes, Yoná havia votado para tirar Rayane da Prova do Fazendeiro. Ela apontou que a namorada de Belo a colocaria no lixo caso vencesse a prova e que havia a chamado de 'lixo'.

Na sequência, Yoná brincou. "Tô acostumada com água. Devia tá mais gelada."

O momento aconteceu enquanto Adriane Galisteu conversava com o público. Ela revelou em primeira mão ao vivo. "Quem estava vendo no RecordPlus viu. A Rayane acaba de jogar um copo de água na Yoná."

