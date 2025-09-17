Topo

Entretenimento

Jimmy Kimmel tem programa suspenso após falas sobre morte de Charlie Kirk

Jimmy Kimmel durante o programa "Jimmy Kimmel Live!" - Reprodução / YouTube
Jimmy Kimmel durante o programa "Jimmy Kimmel Live!" Imagem: Reprodução / YouTube
do UOL

De Splash, em São Paulo

17/09/2025 20h26

A rede americana ABC, que pertence à Disney, anunciou, na noite de hoje, que o programa "Jimmy Kimmel Live!" será tirado do ar por tempo indeterminado.

O que aconteceu

O que motivou a decisão? A emissora comunicou que o talk-show dos Estados Unidos não será mais exibido em virtude dos comentários do apresentador sobre o acusado de assassinar o ativista conservador Charlie Kirk.

Relacionadas

Neymar rebate rumores de desentendimento com sogra: 'Adoro ela'

Poliana diz que Leonardo incentivou Zé Felipe a largar estudos na 7ª série

Da demissão da Globo à Fazenda: a trajetória de Michelle Barros

Quais foram os comentários? Kimmel realizou um monólogo sobre o episódio, na última segunda-feira (15), e declarou que o acusado, Tyler Robinson, seria um republicano pró-Trump.

"A turma do MAGA está desesperada para caracterizar esse garoto que matou Charlie Kirk como qualquer coisa que não seja um deles e fazendo de tudo para tirar proveito político disso", disse ele, segundo a imprensa norte-americana.

Entre uma acusação e outra, também houve luto. Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel apresenta o Oscar 2024 - Kevin Winter/Getty Images - Kevin Winter/Getty Images
Jimmy Kimmel apresenta o Oscar 2024
Imagem: Kevin Winter/Getty Images

Repercussão dos comentários de Kimmel: Andrew Alford, presidente da divisão de transmissão da Nexstar, que realiza a exibição do programa em afiliadas da ABC, classificou as falas do apresentador como "ofensivos e insensíveis em um momento crítico do debate político nacional".

Pedido de retaliação. Brendan Carr, presidente da Comissão Federal de Comunicações (FCC), se manifestou pedindo que as emissoras locais não transmitissem o programa de Kimmel.

Jimmy Kimmel comanda o programa "Jimmy Kimmel Live!" há mais de 20 anos. Um dos apresentadores mais populares dos Estados Unidos, O humorista, inclusive, já comandou três edições do Oscar.

O programa de Jimmy Kimmel costuma trazer piadas sobre os casos semanais dos Estados Unidos e mundo. Ele também realiza entrevistas com celebridades com grande reconhecimento mundial.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Jimmy Kimmel tem programa suspenso após falas sobre morte de Charlie Kirk

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 18/9 a 27/9

Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 18/9 a 27/9

Narcisa reprova 'publis' com imitações de Tiago Barnabé: 'Está errado'

Rosa e Leo recebem 2 notícias tristes em um só capítulo de 'Dona de Mim'

Humorista relata como passou 48 anos buscando emagrecer: 'Tentei de tudo'

Atriz de 'Friends' coloca à venda apartamento herdado de colega do elenco

A Fazenda 17: Cavalo morde cabeça de Dudu Camargo na baia

Veneno da morte e separação agitam capítulo de amanhã de Êta Mundo Melhor!

Keanu Reeves se casa em cerimônia secreta com namorada na Europa, diz site

Cavalo morde a cabeça de Dudu Camargo em 'A Fazenda'