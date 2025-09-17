Topo

Entretenimento

Dudu, Toninho, Yoná e Tamires estão na 1ª Baia de A Fazenda 17

A Fazenda 17: Yoná e Dudu Camargo - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 17: Yoná e Dudu Camargo Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

17/09/2025 00h22

Dudu Camargo, Yoná, Toninho Tornado e Tamires estão na primeira Baia de A Fazenda 2025 (Record).

O que aconteceu

A escolha da Baia na primeira semana aconteceu durante a seletiva para a primeira Prova do Fazendeiro. Quatro peoas sobreviveram a disputa.

Relacionadas

Dudu Camargo corta Michelle Barros ao vivo: 'Você sabe como é televisão'

Chapéus queimados e mais: como foi seletiva para 1ª Prova do Fazendeiro

A Fazenda 2025: peões infiltrados serão revelados; veja quando

Cada uma delas escolheu um dos moradores da Baia.

Michelle escolheu Dudu Camargo;

Rayane escolheu Yoná;

Renata escolheu Toninho Tornado;

Saory escolheu Tamires;

Além de dormir na Baia, os quatro peões não participarão da prova que será realizada quinta-feira e valerá imunidade.

A Fazenda 2025: quem você quer que vença a edição?

Resultado parcial

Total de 2548 votos
0,27%
Divulgação/Record
22,92%
Divulgação/Record
4,08%
Divulgação/Record
0,16%
Divulgação/Record
0,35%
Divulgação/Record
26,06%
Divulgação/Record
0,24%
Divulgação/Record
1,26%
Divulgação/Record
6,24%
Divulgação/Record
0,16%
Divulgação/Record
0,20%
Divulgação/Record
8,87%
Divulgação/Record
2,79%
Divulgação/Record
0,86%
Divulgação/Record
3,85%
Divulgação/Record
0,39%
Divulgação/Record
1,26%
Divulgação/Record
1,10%
Divulgação/Record
0,55%
Divulgação/Record
2,51%
Divulgação/Record
1,06%
Divulgação/Record
0,31%
Divulgação/Record
4,36%
Divulgação/Record
10,13%
Divulgação/Record
Ver resultado parcial

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Entretenimento

Dudu, Toninho, Yoná e Tamires estão na 1ª Baia de A Fazenda 17

Chapéus queimados e mais: como foi seletiva para 1ª Prova do Fazendeiro

Nizam e Dudu Camargo tretam ao vivo: 'Você gritou com uma mulher'

Matheus descumpre ordem da produção e reclama: 'Querem me f*der muito'

A Fazenda 2025: peões infiltrados serão revelados; veja quando

Dudu Camargo corta Michelle Barros ao vivo: 'Você sabe como é televisão'

Poliana diz que Leonardo incentivou Zé Felipe a largar estudos na 7ª série

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 17/9 a 27/9

Dudu Camargo x Rayane: primeira treta de A Fazenda 17 envolve Belo

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 17/9 a 27/9

Mãe de Viih Tube posa de biquíni: 'A vida é boa para quem vai sem pressa'