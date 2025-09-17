Por que elevadores sempre têm espelhos? Esses são os 3 verdadeiros motivos

Quem entra em um elevador quase sempre encontra um espelho grande. Ele não está ali só para decoração: a peça tem funções práticas que vão da segurança à sensação de conforto.

Sensação de espaço e menos claustrofobia

Espelhos ampliam visualmente o ambiente. Em cabines pequenas, criam a ilusão de profundidade e reduzem o desconforto de quem tem medo de lugares fechados.

Ficar claustrofóbico em um elevador é um problema muito comum. O espaço reduzido, a falta de ar e a impossibilidade de ver o que está acontecendo no mecanismo são fatores que aumentam a ansiedade Gartec, fornecedora britânica

Segundo a empresa, "ter um espelho no elevador ajuda a reduzir essa ansiedade".. "Ele dá uma sensação de mais espaço, fazendo o ambiente parecer menos apertado e ajudando a evitar a sensação de estar preso", diz a explicação técnica.

Ampliação visual é um dos intuitos da presença de espelhos em elevadores Imagem: iStock

O efeito também é reforçado por estudos de design de interiores. "Além de iluminar um ambiente, a luz ampliada proporcionada pelos espelhos ajuda a criar a ilusão de mais espaço. Os espelhos também estendem a profundidade visual de um cômodo ao ampliar seus limites visuais, criando a ilusão de um espaço maior", destacou Rocky Mountain College of Art + Design (RMCAD).

Mais segurança e praticidade

O reflexo também tem um papel importante na proteção de quem usa o elevador. Isso porque permite ver toda a cabine e afasta riscos.

Os espelhos realmente tornam os elevadores mais seguros, ajudando a prevenir roubos ou ataques repentinos. Elevadores com espelhos demonstraram desencorajar crimes devido à maior visibilidade. Como os espelhos permitem ver o que os outros estão fazendo, outros passageiros na cabine não conseguem nos surpreender com uma agressão Simplex Elevators

Acessibilidade

Norma ABNT garante itens de acessibilidade em elevadores Imagem: Freepik

Além da questão de segurança, o espelho é item de acessibilidade no Brasil. A ABNT NBR NM 313, determina que cabines acessíveis ofereçam um dispositivo que permita ao usuário de cadeira de rodas observar obstáculos ao sair de costas.

O item 5.3.2.3 também exige cuidados para não confundir pessoas com deficiência visual. Manter distância mínima de 30 centímetros do piso ou usar vidro decorado são os principais. Além disso, obriga o uso de vidro laminado de segurança.

Essas regras explicam por que a maioria das cabines adota um espelho grande na parede do fundo. Ele funciona como "retrovisor", facilita manobras e evita colisões.