Humorista relata como passou 48 anos buscando emagrecer: 'Tentei de tudo'

Peter Kay - Reprodução Instagram e Getty
Peter Kay Imagem: Reprodução Instagram e Getty
17/09/2025 18h13

O humorista britânico Peter Kay, 52, contou recentemente que passou 48 anos da sua vida tentando perder peso. Recentemente, ele emagreceu cerca de 20 quilos.

O que aconteceu

Em um evento no teatro The Lowry em Salford, Inglaterra, ele falou sobre a maratona de tentativas para controlar a balança e lidar com seus hábitos alimentares. "Só nos primeiros 48 anos da minha vida. Sim, tive que tentar, eventualmente, porque você começa a pensar na sua saúde e coisas assim, não é?", disse após ser perguntado se tentou perder peso, segundo o site The Telegraph.

Kay afirmou que experimentou "de tudo": desde grupos de emagrecimento até programas de dieta como Slimming World e WeightWatchers.

Apesar dos esforços, a força de vontade sempre foi o ponto frágil. Em um episódio emblemático, relatou que abandonou uma sessão de cinema com a esposa sob o pretexto de ir ao banheiro apenas para comprar um cachorro-quente. "Comi um cachorro-quente e me vi refletido, ironicamente, em um pôster emoldurado de Babe", disse ele, de acordo com o site inglês The Sun. O remorso não durou muito: após jogar o lanche no lixo, ele o resgatou e terminou de comer.

Essa relação com a comida, segundo o comediante, começou cedo. "Mesmo quando eu estava no meu carrinho de bebê, aparentemente minha mãe costumava pegar uma torta de carne no mercado e colocá-la no meu joelho, e eu ficava lá comendo", disse ele.

Na escola primária, ela aparecia com tortas durante o recreio, e em casa escondia biscoitos — que ele sempre acabava encontrando. O hábito virou rotina: convidava amigos para tomar café enquanto vasculhava pacotes de biscoitos escondidos dentro da secadora de roupas, como se fosse algo absolutamente normal.

Ainda segundo o The Sun, circularam rumores de que sua perda de peso nos últimos anos foi resultado de uma cirurgia bariátrica ou injeções de gordura. No entanto, o comediante não revela como perdeu cerca de 20 quilos.

