Pai verdadeiro? Jaques faz revelação e Ayla se desespera em 'Dona de Mim'

Ayla, personagem de Bel Lima, vai entrar em desespero no capítulo desta quarta-feira (17) em "Dona de Mim" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Jaques (Marcello Novaes) faz uma revelação a Davi (Rafael Vitti). O vilão agora sabe que Abel (Tony Ramos) não podia ter filhos e, por isso, tanto ele quanto Ayla (Bel Lima) podem ser seus herdeiros biológicos.

Enquanto isso, Ayla se desespera com a aliança entre Davi e Jaques. Sem saber sobre a descobre de Davi, ela não aceita que o irmão esteja se aproximando tanto do tio que traiu Abel. Tânia, por sua vez, confronta Jaques sobre a manipulação com Davi.

Nesse mesmo dia, outra notícia vai atingir Ayla em cheio. Samuel diz a Breno que Jaques suspendeu a produção das revistas da Boaz, e ambos se preocupam com Ayla, afinal, esse é o trabalho da moça.

Além disso, Jaques proíbe Leo de pegar as sobras de material da Boaz, e humilha a mulher. Letícia afirma a Rosa que a doença está avançando. Samuel apoia Leo. Kami decide acompanhar Ryan até o galpão, e flagra Marlon lutando com Bárbara

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

