Topo

Entretenimento

Pai verdadeiro? Jaques faz revelação e Ayla se desespera em 'Dona de Mim'

Ayla (Bel Lima) e Jaques (Marcello Novaes) em "Dona de Mim" - Reprodução/Globo
Ayla (Bel Lima) e Jaques (Marcello Novaes) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

17/09/2025 14h34

Ayla, personagem de Bel Lima, vai entrar em desespero no capítulo desta quarta-feira (17) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Jaques (Marcello Novaes) faz uma revelação a Davi (Rafael Vitti). O vilão agora sabe que Abel (Tony Ramos) não podia ter filhos e, por isso, tanto ele quanto Ayla (Bel Lima) podem ser seus herdeiros biológicos.

Enquanto isso, Ayla se desespera com a aliança entre Davi e Jaques. Sem saber sobre a descobre de Davi, ela não aceita que o irmão esteja se aproximando tanto do tio que traiu Abel. Tânia, por sua vez, confronta Jaques sobre a manipulação com Davi.

Nesse mesmo dia, outra notícia vai atingir Ayla em cheio. Samuel diz a Breno que Jaques suspendeu a produção das revistas da Boaz, e ambos se preocupam com Ayla, afinal, esse é o trabalho da moça.

Além disso, Jaques proíbe Leo de pegar as sobras de material da Boaz, e humilha a mulher. Letícia afirma a Rosa que a doença está avançando. Samuel apoia Leo. Kami decide acompanhar Ryan até o galpão, e flagra Marlon lutando com Bárbara

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Grammy Latino 2025: Liniker, Marina Sena e Milton Nascimento estão entre os indicados

Ilha italiana de Pantelleria planeja renomear aeroporto para homenagear Giorgio Armani

Hollywood Reporter aposta em 'O Agente Secreto' para 5 categorias do Oscar

Avião que Zé Felipe ganhou de Virginia é vendido a Leonardo

Pai verdadeiro? Jaques faz revelação e Ayla se desespera em 'Dona de Mim'

'Todos usam anabolizantes em Hollywood': 'Nenhum é natural', garante ator de filmes de heróis

Neymar rebate rumores de desentendimento com sogra: 'Adoro ela'

Ronnie Von revela momento delicado que viveu após 30 dias internado

'Demon Slayer': polícia é chamada após mãe levar filhos para ver anime +18

Onde assistir 'A Usurpadora', novela protagonizada por Gaby Spanic

Kering destitui CEO da Gucci e nomeia Francesca Bellettini para liderar a marca