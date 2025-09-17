Onde assistir 'A Usurpadora', novela protagonizada por Gaby Spanic

Clássico da teledramaturgia mexicana, "A Usurpadora" é um fenômeno no Brasil: foi reprisada oito vezes no SBT. Produzida pela Televisa em 1998, a trama é estrelada por Gabriela Spanic, 51, atualmente no elenco do reality 'A Fazenda'.

'A Usurpadora' no streaming

Os fãs podem maratonar todos os 102 capítulos no Globoplay. Por lá, a novela está disponível na íntegra desde 15 de novembro de 2021. Logo após a estreia, tornou-se um dos programas mais assistidos da plataforma, reforçando sua popularidade.

"A Usurpadora" foi exibida pelo canal Viva entre 2022 e 2023. No momento, o Globoplay é o serviço de streaming oficial para assistir a novela completa. Os capítulos originais têm cerca de uma hora de duração.

No SBT, a novela é uma campeã de reprises. Em 2025, foi ao ar pela oitava vez, igualando o recorde de "Maria do Bairro", novela de 1996 que também está disponível no Globoplay.

Na trama, Gaby Spanic interpreta as gêmeas idênticas Paulina e Paola, e faz par romântico com Fernando Colunga, 59. A história cheia de intrigas e reviravoltas marcou época e se tornou um dos maiores sucessos da TV latino-americana. Aqui no Brasil, a atriz tem uma legião de fãs e, por isso, é uma das favoritas para ganhar 'A Fazenda'.