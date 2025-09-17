Topo

Hollywood Reporter aposta em 'O Agente Secreto' para 5 categorias do Oscar

'O Agente Secreto', filme de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura Imagem: Victor Jucá
O longa brasileiro "O Agente Secreto" ganhou destaque internacional ao aparecer na lista de apostas da revista americana The Hollywood Reporter para o Oscar 2026.

O que aconteceu

O crítico Scott Feinberg, que assina o texto, apontou o filme como forte candidato a cinco indicações. Segundo ele, o filme do cineasta brasileiro Kleber Mendonça Filo, é um forte candidato para as categorias de Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro Original, Melhor Filme Internacional e Melhor Ator para Wagner Moura.

A lista ainda cita a atriz Tânia Maria, 78, que poderá concorrer o título de Melhor Atriz Coadjuvante. Diferente da Variety, que indicou sua candidatura como uma possibilidade, o The Hollywood Reporter avalia suas chances como baixas.

Na segunda-feira (15), "O Agente Secreto" foi oficialmente escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil no Oscar. A disputa é pela categoria de Melhor Filme Internacional.

O filme, que conquistou prêmios no Festival de Cannes, estreia nos cinemas brasileiros em 6 de novembro.

