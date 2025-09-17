Topo

Entretenimento

Narcisa reprova 'publis' com imitações de Tiago Barnabé: 'Está errado'

Narcisa quer que Tiago Barnabé, a Narcisa do SBT, pare de fazer publicidades usando seu nome - Divulgação
do UOL

De Splash, em São Paulo

17/09/2025 20h00

Narcisa Tamborindeguy disse que gosta da imitação que Tiago Barnabé faz dela, mas que não aprova que o humorista faça publicidades usando seu nome e aparência.

O meu advogado já falou com o empresário dele. Ele não pode [fazer] e continua. Está errado da parte dele. Narcisa

O que aconteceu

A socialite diz que o comediante deve fazer publicidades usando o próprio nome. "Tem que fazer como Tiago Barnabé, não como a Narcisa, porque a Narcisa faz a Narcisa. Ele faz o Tiago Barnabé", afirmou, em entrevista a Ceará no podcast Festa da Firma.

Narcisa falou também sobre a decisão de parar de beber. "Eu parei. Estava ficando sem memória, esquecendo das coisas, esquecendo as bolsas nas festas. Aí tinha que buscar tudo no dia seguinte, tinha que procurar as bolsas nos lugares", disse ela, que também lamentou a perda de alguns pertences que nunca foram devolvidos.

Apresentado por Ceará, o Festa da Firma vai ao ar no YouTube e nas principais plataformas de áudio. É possível ouvir o podcast em streamings como Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts

Em nota enviada para Splash, a equipe do humorista afirmou que Barnabé sempre teve um carinho muito especial pela Narcisa e, por isso, sempre conduziu sua imitação com muito cuidado e respeito.

As ações realizadas são simples e, sempre que havia algo de maior relevância, compartilhávamos previamente com a antiga equipe dela que, inclusive, já foi substituída. Atualmente, mantemos contato direto com o advogado da Narcisa, que sempre se mostrou muito educado e atencioso. É importante ressaltar que jamais faríamos uma ação comercial de grande porte utilizando o nome da Narcisa Tamborindeguy, como já recusamos em diversas ocasiões, justamente em respeito a ela.

