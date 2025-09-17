Narcisa reprova 'publis' com imitações de Tiago Barnabé: 'Está errado'

Narcisa Tamborindeguy disse que gosta da imitação que Tiago Barnabé faz dela, mas que não aprova que o humorista faça publicidades usando seu nome e aparência.

O meu advogado já falou com o empresário dele. Ele não pode [fazer] e continua. Está errado da parte dele. Narcisa

O que aconteceu

A socialite diz que o comediante deve fazer publicidades usando o próprio nome. "Tem que fazer como Tiago Barnabé, não como a Narcisa, porque a Narcisa faz a Narcisa. Ele faz o Tiago Barnabé", afirmou, em entrevista a Ceará no podcast Festa da Firma.

Narcisa falou também sobre a decisão de parar de beber. "Eu parei. Estava ficando sem memória, esquecendo das coisas, esquecendo as bolsas nas festas. Aí tinha que buscar tudo no dia seguinte, tinha que procurar as bolsas nos lugares", disse ela, que também lamentou a perda de alguns pertences que nunca foram devolvidos.

Em nota enviada para Splash, a equipe do humorista afirmou que Barnabé sempre teve um carinho muito especial pela Narcisa e, por isso, sempre conduziu sua imitação com muito cuidado e respeito.