Na 'Guerra Fria tecnológica', escolhemos o lado do Brasil, diz embaixador'

O Brasil busca fortalecer sua autonomia tecnológica e diversificar parcerias diante da disputa global entre China e Estados Unidos, afirma o embaixador Eugênio Vargas Garcia ao Deu Tilt, podcast para os humanos por trás das máquinas do UOL.

Segundo ele, o país não deve se alinhar incondicionalmente a nenhuma potência, mas investir em ciência, tecnologia e acordos estratégicos que reforcem caminhos próprios. Um exemplo disso é o acordo com a Suécia para a produção dos caças Gripen, que permitiu a transferência de tecnologia numa área estratégica.

O Brasil não tem que escolher um lado ou outro, tem que escolher o lado do Brasil. [...] O que eu quero fazer agora é desenvolver o meu próprio país, alcançar o desenvolvimento científico e tecnológico.

Para Garcia, essa postura é ainda mais necessária diante do que chamou de "guerra fria tecnológica", a disputa por supremacia entre Estados Unidos e China, que mistura competição econômica e corrida tecnológica. Nesse contexto, o ideal é apostar em parcerias de longo prazo e ampliar a autonomia nacional em setores estratégicos.

O embaixador lembra ainda de iniciativas como os estudos para um sistema brasileiro de posicionamento (PNT), o "GPS brasileiro", e políticas voltadas para data centers, minerais críticos e cabos submarinos. Ele ressalta que, em projetos ambiciosos, é essencial ter aliados: "Às vezes é difícil fazer coisas muito complexas sozinho, por isso buscamos parceiros para fortalecer nossas capacidades."

Mar, nuvem e supercomputador: Brasil e Brics criam megaplano de tecnologia

O Brasil quer liderar um novo caminho de autonomia tecnológica entre os países do BRICS, afirma Eugênio Vargas Garcia, diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia, Inovação e Propriedade Intelectual (DCT) do Ministério das Relações Exteriores, em entrevista ao Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas.

Entre as propostas brasileiras está a instalação de um cabo submarino intercontinental ligando o Brasil à África, Oriente Médio, Índia, Sul da Ásia e China. A obra, ainda em fase de estudos de viabilidade, busca parceiros interessados em financiar a construção.

Uso militar da IA: 'não devemos delegar decisão de vida e morte às máquinas', diz embaixador

O avanço da inteligência artificial em aplicações militares exige limites éticos claros, defende o embaixador Eugênio Vargas Garcia, diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia, Inovação e Propriedade Intelectual do Itamaraty, em entrevista ao Deu Tilt, do Canal UOL.

Segundo ele, a IA já é realidade nas forças armadas de grandes potências, o que torna urgente discutir regras de uso. "Não devemos delegar decisões de vida ou morte às máquinas. Isso é fundamental, e não só no aspecto militar. Em um hospital, por exemplo, não se pode transferir essa decisão para um sistema de IA."

O gênio saiu da lâmpada. A IA já está sendo usada por forças armadas no mundo inteiro, sobretudo pelas potências militares. Não dá para voltar atrás

Chip é 'vulnerabilidade' do Brasil no 'tabuleiro de War da tecnologia', diz embaixador

A dependência do Brasil em semicondutores importados deixa o país vulnerável no cenário global, afirma o embaixador Eugênio Vargas, diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia, Inovação e Propriedade Intelectual do Itamaraty, em entrevista ao Deu Tilt, do Canal UOL.

"Nós somos totalmente dependentes de semicondutores importados. A indústria nacional cobre só 10% da nossa necessidade. O resto precisa ser importado", explica.Segundo Garcia, a disputa global por chips envolve justificativas de segurança que acabam servindo para impor controles de exportação.

Apesar das limitações, o país busca avançar quando o assunto são os supercomputadores. O embaixador cita o Santos Dumont, que opera a 20 petaflops. "E está em curso o projeto de aquisição de um novo supercomputador de classe mundial, com investimento previsto de R$ 1,8 bilhão", acrescenta.

'Soberania digital é direito ao destino digital', diz Eugênio Vargas

O Brasil defende cinco prioridades na disputa global pela inteligência artificial, afirma o embaixador Eugênio Vargas Garcia, diretor do Itamaraty, em entrevista Deu Tilt, do Canal UOL.

Segundo ele, a estratégia brasileira tem como eixos centrais a soberania digital, o multilateralismo, o acesso aberto à tecnologia, a diversidade linguística e padrões éticos robustos.

Soberania digital é o direito à autodeterminação de cada país de poder desenvolver, regular e controlar o seu próprio destino digital.

