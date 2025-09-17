Topo

Mariah Carey encanta Amazônia em show na sede da COP30

17/09/2025 21h26

BELÉM, Brasil (Reuters) - Menos de dois meses antes de Belém receber chefes de Estado para a cúpula climática COP30, a cidade recebeu outro tipo de figura global na noite desta quarta-feira, quando a lenda do pop Mariah Carey se juntou a um elenco de artistas locais para um show dedicado à Amazônia.

A apresentação fez parte do evento "Amazônia Live - Hoje e Sempre", organizado pela Rock World, a empresa por trás dos festivais Rock in Rio e The Town. Carey, de 56 anos, cativou mais de 70.000 fãs em São Paulo no sábado, durante sua apresentação no The Town.

Durante meia hora nesta quarta-feira, a cantora, vestida com um vestido vermelho cintilante, apresentou seus sucessos em um palco flutuante em forma de uma enorme vitória-régia no Rio Guamá, enquanto os fãs assistiam ao show de um outro local.

"Esta noite, estamos aqui para aumentar a conscientização sobre a preservação da floresta. Então, vamos fazer isso com um pouco de tropicalidade", disse ela antes de cantar a primeira faixa da noite, "Sugar Sweet"

Essa foi a sexta visita de Carey ao Brasil, depois das apresentações em São Paulo e no Rio de Janeiro no ano passado. Seu show na Amazônia foi transmitido para os brasileiros pela televisão e precedido por uma emocionante apresentação de artistas nascidas na região.

Em novembro, Belém mais uma vez atrairá a atenção global ao sediar a COP30, reunindo líderes estrangeiros, executivos e ativistas climáticos para a primeira cúpula climática da ONU realizada na Amazônia.

(Reportagem de Wagner Santana)

Mariah Carey encanta Amazônia em show na sede da COP30

