Mais ardilosa que Fátima: a virada na história de Ana Clara em 'Vale Tudo'

Ana Clara (Samantha Jones) e Maria de Fátima (Bella Campos) em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
Ana Clara (Samantha Jones) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

17/09/2025 21h00

Ana Clara (Samantha Jones) começa a arquitetar novo plano contra Odete amanhã, quinta-feira (18) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Ana Clara contata Maria de Fátima, deixando claro que sabe quem ela é. Isso acontece algumas semanas depois de Fátima ter seguido Odete e descoberto que Leonardo está vivo. Na ocasião, a estudante e cuidadora do rapaz não reconheceu a ex-nora de Odete.

Na sexta (19), Ana Clara se encontra com Maria de Fátima. E no capítulo seguinte, a ex-esposa de Afonso propõe parceria com a estudante contra Odete. As duas sabem do maior segredo da empresária e devem se unir para extorqui-la.

Apesar da parceria contra Odete, Ana Clara terá outro destaque na trama. Ela começa a ajudar Maria de Fátima com suas estratégias pessoais, a começar por gravar um vídeo pedindo perdão a Raquel. Por conta da filmagem, a cozinheira grava um vídeo para acalmar as manifestações na internet geradas.

Ana Clara será incentivada pela nova amiga a tirar mais vantagens e dinheiro de Odete, o que já estava nos planos da neta de Nise. Logo depois, contudo, Mário Sérgio encontra uma foto de Ana Clara com Maria de Fátima nas redes sociais, acessa o perfil da jovem e marca um encontro com ela. A partir daí, o funcionário de Odete liga os pontos e descobre que Leonardo está vivo.

Ana Clara (Samantha Jones) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo'
Imagem: Divulgação/Globo
Ana Clara (Samantha Jones) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo'
Imagem: Divulgação/Globo

Ainda nesta quinta, André fica indignado com a mentira de Aldeíde e resolve deixá-la. Odete estranha a reação de César. Daniela se preocupa com André, mas Consuêlo comemora a volta do filho para casa. Heleninha e Renato ficam juntos.

André avisa que desistirá do campeonato. Maria de Fátima fala mal de Celina para Estéban e avisa que a irmã de Odete sairá com Olavo. Celina comenta com Eugênio sobre sua intenção de terminar a história com Olavo.

Estéban flagra Celina com Olavo. César fica surpreso ao saber que, em seu contrato de casamento, consta que ele herdará 50% do Grupo TCA com a morte de Odete.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

