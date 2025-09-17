Lei da Adultização: o que muda nas redes sociais após sanção de Lula?

O presidente Lula (PT) sancionou hoje o "ECA Digital", lei que visa combater a "adultização" nas redes sociais e obriga as plataformas online a adotarem medidas para prevenir o acesso de crianças e adolescentes a conteúdos prejudiciais. As empresas terão um prazo legal para se adaptarem às novas medidas.

O que aconteceu

Lula também estabeleceu um novo prazo para o ECA Digital. A medida provisória assinada pelo presidente reduziu de 12 meses para 180 dias (seis meses) o prazo para a lei entrar em vigor, ou seja, as big techs terão esse período para se adaptarem e adequarem às regras antes de sofrerem sanções.

O presidente também assinou outra medida provisória para criar a "Agência Nacional de Proteção de Dados". O órgão autônomo será responsável por regular e fiscalizar o cumprimento do ECA Digital.

O que muda?

Lei cria um conjunto de regras jurídicas para as big techs com objetivo de proteger crianças e adolescentes na internet. O projeto de lei entrou na lista de prioridades da Câmara após denúncias do influenciador Felca sobre a adultização dos menores de idades.

Verificação de idade e mais controle parental. Contas de menores até 16 anos precisarão ser vinculadas a responsáveis, e as plataformas terão que investir em mecanismos mais robustos de verificação de idade. As empresas devem "aprimorar, de maneira contínua, seus mecanismos de verificação de idade para identificar contas operadas por crianças", diz trecho da lei.

Mesmo com lei, checagem de idade ainda é desafio. Se de um lado há consenso sobre a necessidade de impedir que menores estejam em ambientes de risco, de outro não há solução técnica ideal. Hoje, a maioria deles funciona principalmente por autodeclaração, com o famoso botão "Sim, tenho mais de 18 anos" para clicar, o que, na prática, é ineficaz.

A autodeclaração é insuficiente (e explicitamente vetada no projeto);

Exigir documentos ou biometria pode ferir a privacidade e criar barreiras de exclusão;

Usar algoritmos para estimar idade é uma opção mais flexível, mas pouco transparente e confiável e sujeita a erros e discriminação.

Famílias também deverão supervisionar a atividade das crianças e adolescentes na internet. O PL 2628 obriga as redes sociais a terem ferramentas de supervisão (controle parental) acessíveis e configuradas por padrão no modo mais protetivo.

Lei determina que as plataformas devem dar acesso total aos pais ou responsáveis às contas dos filhos. Com isso, eles poderão identificar adultos que tentarem se comunicar com a criança, por exemplo. Na ausência de conta vinculada aos responsáveis legais, os provedores deverão impedir qualquer alteração que reduza o nível das configurações de supervisão parental.

Empresas devem adotar um design que desestimule o consumo excessivo de conteúdo. Entre as medidas estão, por exemplo, desabilitar a reprodução automática de vídeos ou recompensas ao usuário pelo tempo logado na plataforma.

Fica proibido o uso de "loot boxes" por crianças e adolescentes. São jogos eletrônicos que envolvem prêmios com caixas de recompensas. Esses jogos têm sido associados à compulsividade e gastos inesperados, aproximando crianças de práticas de jogos de azar.

Jogos com interação entre pessoas deverão oferecer sistemas de denúncia de abusos. Além disso, a lei determina que os jogos devem permitir que pais desabilitem chats e respeitem rigorosamente à classificação indicativa etária. As embalagens dos eletrônicos de uso pessoal que permitam acesso à internet, fabricados no Brasil ou importados, mas vendidos aqui, deverão conter adesivo, em português, que informe aos pais ou responsáveis sobre a necessidade de proteger crianças e adolescentes de sites com conteúdo impróprio ou inadequado para essa faixa etária.

Menos publicidade direcionada a esse público. A lei proíbe o perfilamento, análise emocional e direcionamento de anúncios para crianças e adolescentes. Ou seja, dados de menores não podem ser usados para montar perfis comportamentais usados para tornar esse público-alvo de publicidade segmentada e para explorar momentos de vulnerabilidade emocional com fins de consumo. A medida coloca o Brasil em sintonia com a União Europeia e responde a denúncias de que plataformas conseguem detectar quando jovens estão ansiosos ou tristes.

Os dados coletados para a verificação de idade devem ser utilizados somente para esse fim.

Endurecimento das regras para as big techs

Prevenção de riscos de conteúdos nocivos por parte das plataformas. O texto prevê que as empresas, como Meta (dona de Instagram, Facebook e WhatsApp), Youtube e TikTok, devem "tomar medidas razoáveis" para prevenir e mitigar riscos às crianças expostas a possíveis conteúdos nocivos nas redes sociais.

Multa de até R$ 50 milhões por infração. Em caso de descumprimento das regras, a lei determina que as plataformas deverão pagar uma multa que pode chegar a R$ 50 milhões por infração, ou 10% do faturamento.

Também ficam sujeitas à suspensão ou à proibição das atividades no Brasil. O valor arrecadado irá para o Fundo Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.

As eventuais punições são aplicadas pela autoridade administrativa autônoma, "Autoridade Nacional de Proteção de Dados e do Ambiente Digital". A lei prevê a função de uma "autoridade administrativa autônoma de proteção aos direitos de criança e adolescente no ambiente digital". Esse órgão atuará como "xerife" da nova lei, analisando os casos, apresentando recomendações e aplicando penas nessa linha.