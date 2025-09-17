Kleber Mendonça Filho receberá prêmio do Critics Choice por 'O Agente Secreto'

O cineasta Kleber Mendonça Filho receberá um prêmio do Critics Choice Awards, a maior associação de críticos de cinema da América do Norte, por sua direção do longa O Agente Secreto. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 17, por meio das redes sociais da organização. No dia 24 de outubro deste ano, a associação celebrará a quarta edição do Critics Choice Celebration of Latino Cinema and Television. O evento busca divulgar e celebrar a produção audiovisual vinda da América Latina e de seus descendentes.

"Kleber Mendonça Filho receberá o Prêmio de Direção por seu trabalho em O Agente Secreto", afirmou o comunicado divulgado à imprensa. "O cineasta brasileiro recentemente recebeu o prêmio de Melhor Diretor no 78º Festival de Cannes pelo filme, além de ter recebido o Prêmio da Crítica Internacional FIPRESCI." Além do diretor brasileiro, outros nomes de artistas latinos também serão homenageados no evento - a atriz America Ferrera, os atores Oscar Isaac, Anthony Ramos e Gabriel Luna, entre outros.

No ano passado, a atriz Fernanda Torres foi homenageada no mesmo evento por sua atuação em Ainda Estou Aqui. A homenagem ao cineasta pernambucano, então, se prova como mais um passo certeiro de O Agente Secreto em direção ao Oscar 2026. Na última segunda-feira, 15, o longa foi escolhido para disputar a indicação brasileira ao Oscar de Melhor Filme Internacional. Para além disso, o filme venceu dois prêmios no Festival de Cannes e vem sendo bastante elogiado pela crítica internacional.

Nos Estados Unidos, a mídia norte-americana coloca o longa como provável candidato em cinco categorias - Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Direção, Melhor Roteiro Original e Melhor Filme Internacional. Na trama da obra, ambientada durante a ditadura militar brasileira, Marcelo (Wagner Moura) é um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz. Ele, no entanto, logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.