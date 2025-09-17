Kering destitui CEO da Gucci e nomeia Francesca Bellettini para liderar a marca

PARIS (Reuters) - O grupo francês de luxo Kering nomeou Francesca Bellettini como a nova presidente-executiva de sua principal marca, a Gucci, substituindo Stefano Cantino depois de apenas nove meses no cargo, na primeira grande mudança de gestão do novo CEO do grupo, Luca de Meo.

A italiana Bellettini, que vem crescendo na hierarquia das marcas da Kering, é uma das duas vice-presidentes do grupo desde 2023, supervisionando um conjunto de marcas que também inclui Saint Laurent, Balenciaga e Bottega Veneta.

Jean-Marc Duplaix continuará sendo o diretor de operações da Kering, disse a empresa, acrescentando que as antigas funções de Duplaix e Bellettini como vice-presidentes serão eliminadas.

(Reportagem de Tassilo Hummel)