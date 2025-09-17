Influencer lança livro sobre ser corno sem tabu: 'Não precisa ter vergonha'

Vagner Macedo, influenciador que busca o título de "maior corno do mundo", acaba de lançar o livro "Ser Corno ou Não Ser".

O que aconteceu

Autor cita na obra crises de ciúmes, traições silenciosas e descreve o momento em que decidiu ressignificar a palavra corno. Ele e a mulher, Bella Mantovani, estão casados há 16 anos e vivem um relacionamento aberto.

O título de corno foi dado pela sociedade, eu só adotei. Prefiro viver minha verdade às claras a sustentar uma mentira em silêncio. Vagner Macedo, em nota enviada à imprensa

Influenciador lança livro sobre ser corno sem tabu Imagem: @oferaofc |CO Assessoria

Ele acredita que a sinceridade salvou o casamento. "Quando uma mulher fala de sexo, vira literatura de sucesso. Quando um homem assume ser corno, vira piada. Mas eu não fujo da piada, eu a viro", completa. A maioria trai escondido e vive com medo de ser descoberta. Eu só virei o jogo: não escondo nada e ainda rio disso."

Vagner afirma que seu maior fetiche é ver a Bela com outro homem. Para ele, ser corno é um elogio, algo que dá prazer e, diferente da maioria dos homens, não se ofende quando alguém o chama de "corno manso".