Influencer lança livro sobre ser corno sem tabu: 'Não precisa ter vergonha'
Vagner Macedo, influenciador que busca o título de "maior corno do mundo", acaba de lançar o livro "Ser Corno ou Não Ser".
O que aconteceu
Autor cita na obra crises de ciúmes, traições silenciosas e descreve o momento em que decidiu ressignificar a palavra corno. Ele e a mulher, Bella Mantovani, estão casados há 16 anos e vivem um relacionamento aberto.
O título de corno foi dado pela sociedade, eu só adotei. Prefiro viver minha verdade às claras a sustentar uma mentira em silêncio. Vagner Macedo, em nota enviada à imprensa
Ele acredita que a sinceridade salvou o casamento. "Quando uma mulher fala de sexo, vira literatura de sucesso. Quando um homem assume ser corno, vira piada. Mas eu não fujo da piada, eu a viro", completa. A maioria trai escondido e vive com medo de ser descoberta. Eu só virei o jogo: não escondo nada e ainda rio disso."
Vagner afirma que seu maior fetiche é ver a Bela com outro homem. Para ele, ser corno é um elogio, algo que dá prazer e, diferente da maioria dos homens, não se ofende quando alguém o chama de "corno manso".
O corno foi exaltado a vida inteira, a música sertaneja prega isso, a gente não precisa ter vergonha, seja você mesmo com seu estilo de vida, sem medo de ser feliz. Influenciador, em entrevista ao UOL