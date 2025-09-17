Ilha italiana de Pantelleria planeja renomear aeroporto para homenagear Giorgio Armani

ROMA (Reuters) - A pequena ilha italiana de Pantelleria está planejando mudar o nome de seu aeroporto em homenagem ao falecido estilista Giorgio Armani, que frequentemente passava as férias de verão em sua propriedade no local.

Armani, que morreu no início deste mês aos 91 anos, tinha uma extensa propriedade na ilha, que fica entre a Sicília e a Tunísia, no Mediterrâneo, e a usava como retiro com a família e os amigos quando fazia uma rara pausa do trabalho durante o mês de agosto.

Sua casa era composta por sete "dammusi", construções rurais tradicionais feitas de pedra de lava branca com um telhado abobadado e cercada por mais de 150 palmeiras.

O grupo italiano de aviação civil Enac disse nesta quarta-feira que apoia a proposta de mudar o nome, que veio do conselho local e também tem a bênção do ministro dos Transportes, Matteo Salvini.

O presidente da Enac, Pierluigi Di Palma, disse que a mudança de nome se encaixa em seus planos de melhorar o aeroporto e promover o turismo na ilha, que pode ser acessada por meio de voos de Roma ou de aeroportos sicilianos, incluindo Palermo.

(Reportagem de Keith Weir)