Abrace seu ídolo: como entrar na modinha e gerar fotos com IA do Google

Se você acessou as redes sociais nos últimos dias (principalmente o Instagram), deve ter se deparado com imagens de pessoas improváveis se abraçando. As edições são geradas com a inteligência artificial do Google e fáceis de fazer.

O que aconteceu

Várias pessoas começaram a postagem imagens abraçando seus ídolos em fotos no estilo Polaroid. No Instagram, surgiram várias imagens de pessoas comuns ao lado de cantores e celebridades, inclusive aqueles que já morreram.

Para fazer o abraço é necessário ter foto das duas pessoas. Após subir as imagens no gemini.google.com tocando no botão "+", insira o seguinte comando: "crie uma imagem no estilo de foto instantânea e faça as duas pessoas da imagem se abraçarem".

Se tiver mais gente, basta subir as imagens e inserir: "Crie uma imagem no estilo de foto instantânea juntando meus amigos em uma única foto".

Opções de edições são múltiplas. Nas redes sociais, além de ídolos e celebridades, pessoas criaram imagens delas quando crianças, abraçando seus filhos, amigos e parentes.

Outra possibilidade é pedir para IA imaginar pessoa mais velha. Em um dos exemplos postados na página do Google, após subir uma foto própria, jovem, é possível colocar o seguinte comando: "Imagine a minha versão de 60 anos abraçando a minha versão atual e crie uma imagem no estilo de foto instantânea".

Comando no Gemini, a inteligência artificial do Google, que pede para juntar três amigos em uma foto Imagem: Reprodução/Instagram/GoogleBrasil

IA do Google edita imagens e preserva rostos humanos, de animais e outros detalhes. O comum é que sistemas de inteligência artificial "alucinem" e incluam novos itens ou alterem os rostos de forma grosseira.

Recurso de "abraçar" pessoas está presente desde a última atualização do Gemini. Chamado de Nano Banana (Gemini 2.5 Flash), o modelo permite modificar fotos com IA a partir de comandos. É possível, ainda, imaginar pessoas com roupa de alguma profissão, com estilo de cabelo e acessórios diferentes, mudar o fundo de uma imagem, incluir itens ou cor em um cômodo.

Todas as imagens contam com uma marca d'água indicando que foram geradas por IA. No lado direito inferior, tem um ícone (losango) que mostra que é uma imagem feita com inteligência artificial. O problema, porém, é que alguém pode simplesmente cortar a foto nessa região, sem deixar claro que arquivo não é real. O Google também diz que tem travas contra a criação de conteúdos sexuais.