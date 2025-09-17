Topo

Ex-apresentador é preso pela quarta vez após discussão com filha nos EUA

Frank Somerville se envolveu em discussão com a filha - Reprodução/Facebook
Frank Somerville se envolveu em discussão com a filha Imagem: Reprodução/Facebook
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

17/09/2025 12h45

Frank Somerville, 67, voltou a ser preso na Califórnia, nos Estados Unidos. Essa é a quarta vez em cinco anos que o ex-âncora da KTVU enfrenta problemas com a polícia.

O que aconteceu

A prisão aconteceu na segunda-feira (15), após uma discussão entre Somerville e sua filha.

No Facebook, o ex-apresentador afirmou que a filha enfrenta dependência química e teria aparecido em sua casa em crise de abstinência. De acordo com Somerville, ela insistia em pedir dinheiro e, ao negar a quantia, a discussão evoluiu para um confronto físico. O jornalista disse ainda ter sofrido ferimentos no rosto durante a briga.

Após o episódio, a filha deixou a residência e o jornalista buscou a ex-esposa, temendo que a jovem pudesse também atacá-la. No entanto, ao chegar à casa da ex-mulher, Somerville encontrou policiais, chamados pela própria filha. Ainda de acordo com Somerville, a jovem disse não querer registrar queixa, mas o processo foi adiante. Ele foi liberado após pagar fiança.

Eu amo minha filha mais do que tudo. Nunca a machucaria de propósito, mas em uma situação de conflito coisas ruins podem acontecer. Só espero que ela receba o tratamento de que precisa.
Frank Somerville

Somerville já havia protagonizado outros episódios polêmicos. Em 2021, Somerville foi detido após um atropelamento e chegou a aparecer no ar falando de forma confusa durante um noticiário. Na época, disse ter confundido comprimidos de Ambien com outro remédio, mas depois assumiu o vício em álcool.

Dois anos depois, em 2023, foi preso duas vezes na mesma noite. A primeira prisão ocorreu após uma briga em que agrediu o irmão e, horas depois, foi detido ao ser encontrado embriagado dentro do próprio carro.

