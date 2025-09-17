Topo

Entretenimento

'Êta Mundo Melhor!' hoje (17): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Estela (Larissa Manoela) e Ernesto (Eriberto Leão) em Êta Mundo Melhor - Reprodução/Globo
Estela (Larissa Manoela) e Ernesto (Eriberto Leão) em Êta Mundo Melhor Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

17/09/2025 08h30

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (17) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Sabiá acompanha Candinho, Zulma e Aladin na busca por Samir e Jasmin. Samir teme as atitudes de Marilda e Aderbal, e clama por Candinho. Estela visita Ernesto na delegacia. Samir ouve a voz de Asdrúbal e implora que o professor o salve. Haydée sofre com a frieza de Lúcio. Policarpo guia Candinho na busca por Samir. Carneiro anuncia que Cunegundes deve ser internada. Sandra ignora o Barão e pede ajuda a Inês. Ernesto provoca Celso falando de Estela. Marilda e Aderbal trancam Asdrúbal, Picolé, Zé dos Porcos e Jasmin com Samir no galpão.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Entretenimento

'Hollywood Reporter' aposta em 5 indicações ao Oscar para 'O Agente Secreto'

'Vale Tudo' hoje (17): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

'Dona de Mim' hoje (17): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

'Êta Mundo Melhor!' hoje (17): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Sônia Braga homenageia Robert Redford: 'Tinha uma beleza serena'

Neném, dupla de Pepê, passa por 3 procedimentos estéticos: 'Grande sonho'

O galã relutante

Alvo era outro; entenda por que Odete morreu por engano na 1ª 'Vale Tudo'

'24 cervejas em 2h': quem é o humorista que narra luta contra alcoolismo?

A Fazenda: Rayane chora em acerto com Dudu: 'Não te dou liberdade'

Dudu Camargo alfineta em A Fazenda 17: 'Não é guerra dos sexos'