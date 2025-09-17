Topo

Enquanto Odete não morre, César ganha presente dos sonhos em 'Vale Tudo'

César (Cauã Reymond) e Odete (Débora Bloch) em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
César (Cauã Reymond) e Odete (Débora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

17/09/2025 15h34

César, personagem de Cauã Reymond em "Vale Tudo", vai ganhar mais destaque nos próximos capítulos por diversas razões, que vão desde um envenenamento a um presente milionário.

O que vai acontecer

Antes de Odete (Débora Bloch) ser baleada, César descobre que é um dos herdeiros oficiais da ricaça. No capítulo de amanhã, quinta (18), o bonitão fica surpreso ao saber que, em seu contrato de casamento, consta que ele herdará 50% do Grupo TCA com a morte de Odete.

No sábado (20), Odete sofre um atentado, mas não morre desta vez. Após ser baleada enquanto dirige, chega a mentir para a polícia, dizendo que se tratou de uma tentativa de assalto. Além de Marco Aurélio, Ana Clara (Samantha Jones) e Maria de Fátima (Bella Campos), César é um dos suspeitos de terem tentato matar a executiva.

Vilã acredita ter sido alvo de Marco Aurélio (Alexandre Nero), por isso, elabora vingança. Primeiramente, Odete blefa e sugere ao ex-genro um acordo de paz. Porém, em seguida, ela já arquiteta um plano para acabar com o marido de Leila (Carolina Dieckman).

Medicamento de Marco Aurélio se torna veneno para César. Odete planeja sabotar o remédio no capítulo de terça-feira (22) e encomenda com um químico uma versão desse mesmo fármaco. Na cena seguinte, César chega com dor de cabeça e pega os comprimidos manipulados por Odete.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

