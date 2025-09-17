Enquanto Odete não morre, César ganha presente dos sonhos em 'Vale Tudo'
César, personagem de Cauã Reymond em "Vale Tudo", vai ganhar mais destaque nos próximos capítulos por diversas razões, que vão desde um envenenamento a um presente milionário.
O que vai acontecer
Antes de Odete (Débora Bloch) ser baleada, César descobre que é um dos herdeiros oficiais da ricaça. No capítulo de amanhã, quinta (18), o bonitão fica surpreso ao saber que, em seu contrato de casamento, consta que ele herdará 50% do Grupo TCA com a morte de Odete.
No sábado (20), Odete sofre um atentado, mas não morre desta vez. Após ser baleada enquanto dirige, chega a mentir para a polícia, dizendo que se tratou de uma tentativa de assalto. Além de Marco Aurélio, Ana Clara (Samantha Jones) e Maria de Fátima (Bella Campos), César é um dos suspeitos de terem tentato matar a executiva.
Vilã acredita ter sido alvo de Marco Aurélio (Alexandre Nero), por isso, elabora vingança. Primeiramente, Odete blefa e sugere ao ex-genro um acordo de paz. Porém, em seguida, ela já arquiteta um plano para acabar com o marido de Leila (Carolina Dieckman).
Medicamento de Marco Aurélio se torna veneno para César. Odete planeja sabotar o remédio no capítulo de terça-feira (22) e encomenda com um químico uma versão desse mesmo fármaco. Na cena seguinte, César chega com dor de cabeça e pega os comprimidos manipulados por Odete.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.