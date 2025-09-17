Topo

Entretenimento

Keanu Reeves se casa em cerimônia secreta com namorada na Europa, diz site

Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic
Imagem: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic
do UOL

Colaboração para Splash

17/09/2025 17h53

Discreto como sempre, Keanu Reeves, 61, teria trocado alianças com a artista plástica Alexandra Grant, 52, em uma cerimônia íntima na Europa, segundo o site americano RadarOnline.

O que aconteceu

O astro de "Matrix" e "John Wick" escolheu oficializar a união sem alarde, apenas diante de poucos convidados. De acordo com uma fonte próxima, o casal vinha conversando há anos sobre a possibilidade, mas decidiu que queria algo reservado, "só deles".

Keanu e Alexandra se conheceram em 2009, em uma festa, e cultivaram uma amizade que cresceu ao longo do tempo. Eles trabalharam juntos em projetos criativos, incluindo livros, até assumirem publicamente o relacionamento em 2019.

Aparições dos dois juntos, em eventos, são raras, mas marcantes. Em uma delas, na première de "Bailarina", spin-off da franquia "John Wick", Alexandra chamou atenção ao exibir um anel de diamante, o que alimentou rumores de noivado.

A união é vista por pessoas próximas como um novo começo para Reeves, que enfrentou tragédias profundas no passado. Em 1999, sua então parceira, Jennifer Syme, perdeu a filha do casal ao dar à luz natimorta; pouco tempo depois, a relação terminou, e dois anos mais tarde Syme morreu em um acidente de carro.

Reeves já declarou em entrevistas que o luto "nunca desaparece por completo". Alexandra, porém, tem sido descrita como o porto seguro que trouxe leveza de volta à vida do ator. Amigos relatam que ele ri mais, parece relaxado e encontra nela estabilidade e apoio.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Entretenimento

Humorista relata como passou 48 anos buscando emagrecer: 'Tentei de tudo'

Atriz de 'Friends' coloca à venda apartamento herdado de colega do elenco

A Fazenda 17: Cavalo morde cabeça de Dudu Camargo na baia

Veneno da morte e separação agitam capítulo de amanhã de Êta Mundo Melhor!

Keanu Reeves se casa em cerimônia secreta com namorada na Europa, diz site

Cavalo morde a cabeça de Dudu Camargo em 'A Fazenda'

Apresentadora revela romance com Dudu Camargo: 'Planejamos ter um filho'

De propósito, Yoná causa primeira punição de A Fazenda 17 e celebra

Kleber Mendonça Filho receberá prêmio do Critics Choice por 'O Agente Secreto'

Corpo encontrado no carro de d4vd, atração do Lolla, é de menina de 15 anos

Cardi B anuncia gravidez do primeiro filho com Stefon Diggs, astro da NFL