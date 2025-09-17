Keanu Reeves se casa em cerimônia secreta com namorada na Europa, diz site

Discreto como sempre, Keanu Reeves, 61, teria trocado alianças com a artista plástica Alexandra Grant, 52, em uma cerimônia íntima na Europa, segundo o site americano RadarOnline.

O que aconteceu

O astro de "Matrix" e "John Wick" escolheu oficializar a união sem alarde, apenas diante de poucos convidados. De acordo com uma fonte próxima, o casal vinha conversando há anos sobre a possibilidade, mas decidiu que queria algo reservado, "só deles".

Keanu e Alexandra se conheceram em 2009, em uma festa, e cultivaram uma amizade que cresceu ao longo do tempo. Eles trabalharam juntos em projetos criativos, incluindo livros, até assumirem publicamente o relacionamento em 2019.

Aparições dos dois juntos, em eventos, são raras, mas marcantes. Em uma delas, na première de "Bailarina", spin-off da franquia "John Wick", Alexandra chamou atenção ao exibir um anel de diamante, o que alimentou rumores de noivado.

A união é vista por pessoas próximas como um novo começo para Reeves, que enfrentou tragédias profundas no passado. Em 1999, sua então parceira, Jennifer Syme, perdeu a filha do casal ao dar à luz natimorta; pouco tempo depois, a relação terminou, e dois anos mais tarde Syme morreu em um acidente de carro.

Reeves já declarou em entrevistas que o luto "nunca desaparece por completo". Alexandra, porém, tem sido descrita como o porto seguro que trouxe leveza de volta à vida do ator. Amigos relatam que ele ri mais, parece relaxado e encontra nela estabilidade e apoio.