Eclipse solar mais longo do século: data, hora, duração e onde será visto

No dia 2 de agosto de 2027, uma parte do planeta vai testemunhar um espetáculo raro: o maior eclipse solar total do século 21. O fenômeno terá mais de seis minutos de escuridão completa em pleno dia.

Onde será visível

A faixa de totalidade passará por Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita, Iêmen e Somália. Nessas regiões, a Lua bloqueará totalmente a luz solar, mergulhando cidades inteiras em uma noite inesperada. O céu escurece, a temperatura cai e até os animais mudam de comportamento, como se a noite tivesse chegado horas antes.

Fora dessa rota, boa parte da Europa, África, sul da Ásia e leste da América do Norte verá um eclipse parcial, com a Lua cobrindo parte do disco solar.

Luxor, o palco principal

O auge do fenômeno será na região de Luxor, no Egito, onde a escuridão total durará 6 minutos e 22 segundos. De acordo com o site Space.com, especializado em astronomia, este eclipse total será o mais longo em terra desde 1991 até 2114.

Para comparação, o eclipse que atravessou a América do Norte em 8 abril de abril de 2024 já foi considerado longo, com 4 minutos e 28 segundos de totalidade. A diferença mostra o quão rara é a oportunidade de 2027.

Um detalhe astronômico explica essa duração incomum: a Lua estará em seu ponto mais próximo da Terra, o perigeu. Isso faz com que sua sombra cubra uma área maior, formando uma faixa de 258 quilômetros de largura que percorrerá mais de 15 mil quilômetros pelo planeta, escondendo o Sol em cerca de 2,5 milhões de km².

Segundo o site Time and Date, o cronograma do fenômeno será:

Início do eclipse parcial: 07h30 (04h30 em Brasília)

Início do eclipse total: 08h23 (05h23 em Brasília)

Máximo do eclipse: 10h06 (07h06 em Brasília)

Fim do eclipse total: 11h49 (08h49 em Brasília)

Fim do eclipse parcial: 12h43 (09h43 em Brasília)

A coincidência cósmica

Um eclipse solar acontece porque Sol e Lua parecem ter exatamente o mesmo tamanho vistos da Terra. No entanto, o Sol é 400 vezes maior que a Lua, mas também está 400 vezes mais distante da Terra. Quando os astros se alinham, a Lua cobre perfeitamente o disco solar, apagando o astro-rei temporariamente.

Durante os minutos de totalidade, o céu ganha um brilho crepuscular em todas as direções, estrelas se tornam visíveis em pleno dia e a coroa solar — a atmosfera externa do Sol — aparece em toda sua glória, normalmente oculta pelo brilho intenso.

Imagem: Paul Ellis/AFP

Como observar

Assistir ao eclipse exige cuidados. Óculos de observação com certificação ISO 12312-2 e telescópios com filtros solares são indispensáveis para evitar danos à visão. Quem estiver na rota de totalidade, no entanto, poderá retirar a proteção apenas no breve intervalo em que o Sol estiver completamente encoberto pela Lua.

Mais do que um espetáculo científico, é uma experiência sensorial e quase emocional: por alguns minutos, o mundo se transforma diante dos olhos, em um dos fenômenos mais impressionantes que a natureza pode oferecer.

*Com informações de reportagem publicada em 08/04/2024