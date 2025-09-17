'Princípio de incêndio' interrompe votação ao vivo em A Fazenda
Durante a votação para definir quem faria a primeira Prova do Fazendeiro, em A Fazenda (Record), um princípio de incêndio interrompeu o programa ao vivo.
O que aconteceu
Enquanto votavam, Dudu Camargo interrompeu o programa ao vivo e alertou: "Princípio de incêndio ali". Nisso, todos os participantes se voltaram para a cozinha.
"É o bolo, o bolo", alertaram: "O fogo está tão grande que está saindo [do forno]."
Nizan, que votava no momento, parou o discurso. Dudu Camargo foi até o forno e tirou o tabuleiro com o bolo queimado e levou para o meio da sala.
Galisteu contornou o imprevisto dizendo ser normal queimar bolo na cozinha: "Mas na Fazenda é a primeira vez, ao vivo é assim."
A Fazenda 2025: quem você quer que vença a edição?
Resultado parcialTotal de 5570 votos
0,22%
13,59%
15,98%
0,16%
0,22%
17,77%
0,27%
1,01%
3,03%
3,52%
0,16%
5,51%
3,30%
0,50%
1,99%
0,25%
0,81%
0,74%
0,27%
1,87%
6,30%
0,25%
9,14%
13,12%