'Princípio de incêndio' interrompe votação ao vivo em A Fazenda

A Fazenda 17: Dudu Camargo mostra bolo queimado - Reprodução/TV Record
A Fazenda 17: Dudu Camargo mostra bolo queimado Imagem: Reprodução/TV Record
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

17/09/2025 23h08

Durante a votação para definir quem faria a primeira Prova do Fazendeiro, em A Fazenda (Record), um princípio de incêndio interrompeu o programa ao vivo.

O que aconteceu

Enquanto votavam, Dudu Camargo interrompeu o programa ao vivo e alertou: "Princípio de incêndio ali". Nisso, todos os participantes se voltaram para a cozinha.

"É o bolo, o bolo", alertaram: "O fogo está tão grande que está saindo [do forno]."

Nizan, que votava no momento, parou o discurso. Dudu Camargo foi até o forno e tirou o tabuleiro com o bolo queimado e levou para o meio da sala.

Galisteu contornou o imprevisto dizendo ser normal queimar bolo na cozinha: "Mas na Fazenda é a primeira vez, ao vivo é assim."

A Fazenda 2025: quem você quer que vença a edição?

Resultado parcial

Total de 5570 votos
0,22%
Divulgação/Record
13,59%
Divulgação/Record
15,98%
Divulgação/Record
0,16%
Divulgação/Record
0,22%
Divulgação/Record
17,77%
Divulgação/Record
0,27%
Divulgação/Record
1,01%
Divulgação/Record
3,03%
Divulgação/Record
3,52%
Divulgação/Record
0,16%
Divulgação/Record
5,51%
Divulgação/Record
3,30%
Divulgação/Record
0,50%
Divulgação/Record
1,99%
Divulgação/Record
0,25%
Divulgação/Record
0,81%
Divulgação/Record
0,74%
Divulgação/Record
0,27%
Divulgação/Record
1,87%
Divulgação/Record
6,30%
Divulgação/Record
0,25%
Divulgação/Record
9,14%
Divulgação/Record
13,12%
Divulgação/Record
Ver resultado parcial

