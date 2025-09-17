Topo

Dudu Camargo alfineta em A Fazenda 17: 'Não é guerra dos sexos'

A Fazenda 17: Dudu Camargo fala que programa não é guerra dos sexos - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 17: Dudu Camargo fala que programa não é guerra dos sexos Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

17/09/2025 00h47Atualizada em 17/09/2025 00h54

Dudu Camargo pediu a palavra durante a edição ao vivo de hoje de A Fazenda 2025 (Record) e alfinetou colegas.

O que aconteceu

Quatro mulheres restaram após o fim da seletiva para 1ª Prova do Fazendeiro. Michelle, Saory, Renata e Rayane foram as peoas que não tiveram chapéus queimados.

Na reta final da seletiva, alguns peões citaram que apenas mulheres ficariam para disputar a Prova do Fazendeiro.

Ao falar sobre a seletiva, Michelle citou o fato. A jornalista agradeceu aos colegas por terem deixado apenas mulheres disputando a prova e pontuou que isso era importante para o Brasil.

Após ser escolhido por Michelle para compor a 1ª Baia, Dudu pediu a palavra para Galisteu e alfinetou. "Só explicar: isso não é guerra dos sexos. Não é uma guerra de homens e mulheres."

Homens e mulheres disputavam quem ia ganhar no game do Gilberto Barros, aqui não. Dudu Camargo

