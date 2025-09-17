Chico: 'Dudu aposta alto e prova que entende o que público quer em reality'

Dudu Camargo virou destaque em A Fazenda 17 por seu jeito irreverente e domínio do entretenimento, analisam Chico Barney e Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL.

O ex-apresentador do SBT, conhecido por polêmicas e atitude excêntrica, movimenta o reality ao provocar colegas e criar situações inusitadas, como ao interromper Michelle Barros ao vivo. Para Barney, Dudu se destaca por compreender o que o público espera.

Eu gostei, eu sinto que, pelo conhecimento de causa do Dudu Camargo, porque o Dudu Camargo, ele é uma mistura de Silvio Santos com o Charles Henriquepédia... Ele é um cara que tem referência, é um cara que mira muito alto, porque imagina só, é como um menino que começa a jogar bola e tá mirando, não é no Neymar, é no Pelé. É no auge. O Dudu Camargo começou fazendo TV mirando no maior apresentador de todos os tempos. Isso deu a ele, com tão pouca idade, uma cancha, uma visão, que eu acho que ele transcendeu muito rápido. Ele na Fazenda, ele tá demonstrando que ele, de alguma maneira, entende quais são os anseios do público. Chico Barney

Bárbara Saryne destaca que Dudu entrou na Fazenda sabendo que sua função é gerar entretenimento, sem medo de conflitos ou desgastes. Para ela, ele entende que ali também é trabalho e entrega o que o público espera.

Acaba que ele já tá num nível que é difícil a galera alcançar ali, né? Que é o de entender que você entrou ali também para trabalhar. Você recebe um cachê e ali é seu trabalho. Agora faça o que o público espera, né? Gere caos, conviva com as pessoas. Porque tem gente que tá ali na convivência, mas parece que não quer conviver. Quer viver dentro de uma bolha onde as coisas são confortáveis. Conviver desgasta, gera conflito, né? Bárbara Saryne

