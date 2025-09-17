Topo

Entretenimento

'Dona de Mim' hoje (17): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Leo (Clara Moneke) e Jaques (Marcello Novaes) em Dona de Mim - Reprodução/Globo
Leo (Clara Moneke) e Jaques (Marcello Novaes) em Dona de Mim Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

17/09/2025 09h00

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (17) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Letícia afirma a Rosa que a doença está avançando. Samuel diz a Breno que Jaques suspendeu a produção das revistas da Boaz, e ambos se preocupam com Ayla. Jaques faz uma revelação a Davi. Ayla se desespera com a aliança entre Davi e Jaques. Tânia confronta Jaques sobre a manipulação com Davi. Jaques proíbe Leo de pegar as sobras de material da Boaz, e humilha a mulher. Samuel apoia Leo. Kami decide acompanhar Ryan até o galpão, e flagra Marlon lutando com Bárbara

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

