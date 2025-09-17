Topo

'Demon Slayer': polícia é chamada após mãe levar filhos para ver anime +18

Cena de "Demon Slayer: O Castelo Infinito" - Reprodução/Sony Pictures
Ane Cristina
do UOL

De Splash, em São Paulo

17/09/2025 13h53Atualizada em 17/09/2025 13h56

A polícia militar de São Paulo foi acionada após uma mãe levar dois filhos, crianças, para assistir "Demon Slayer: Castelo Infinito", um filme de animação com classificação indicativa para maiores de 18 anos.

O que aconteceu

O caso aconteceu no sábado (13), no Cinemark do Shopping Aricanduva. Splash entrou em contato com a rede de cinemas e aguarda, o texto será atualizado assim que houver retorno.

Em nota, a PM disse que a mãe deixou o local, e registrou boletim de ocorrência. Ela afirma que no momento da compra não havia informação da indicação da faixa etária do filme. A polícia vai intimar o representante do local para prestar esclarecimentos.

Segundo uma mulher, que estava na sala de cinema no momento da ocorrência, a sessão foi interrompida por quase uma hora. Em vídeos postados no TikTok, ela afirmou que o pai não queria deixar a sala cinema, e o público do local começou a hostilizar a família, incluindo a criança.

A cliente contou que os funcionários do cinema estavam conferindo o RG, mas mesmo assim algumas crianças entraram na sala. "Quando os funcionários do Cinemark perceberam que tinham crianças na sala, depois que o filme já tinha começado, eles pausaram o filme e falaram que não iam retomar com o filme até as crianças saírem", contou.

@nattcsc Eu acredito que tudo poderia ter sido resolvido de outra forma. O filme ficou parado quase uma hora e provavelmente essas crianças saíram traumatizadas #kimetsunoyaiba #cinemark ? Tormented Realm - edivieira

O Cinemark havia publicado um comunicado informando que adolescentes de 16 e 17 anos poderiam ver o filme com autorização dos pais, mas menores de 15 anos não poderiam ver a animação, mesmo com os responsáveis. Quem porventura já tivesse comprado o ingresso teria direito ao estorno.

"Demon Slayer: Castelo Infinito" teve classificação indicativa de +18 anos por determinação do Ministério da Justiça. Segundo o órgão federal, a definição da faixa etária se deve às cenas de violência gráfica, sangue em excesso e temáticas de combate intenso.

